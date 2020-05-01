臺藝大第二校區秉續耕耘 打造「國家級藝文生態園區」

▲台藝大座談會實況。（圖／臺藝大提供）

生活中心／綜合報導

國立臺灣藝術大學邀請內政部次長花敬群、營建署署長吳欣修、分署長陳興隆以及立委羅致政等到校座談、參訪。臺藝大以嶄新的課程、工作坊與各種學創平台的藝術新創生態系統能量，讓參訪貴賓親臨體驗在臺藝大藝文教育上豐碩的成果。此外，周邊鄰里和鄰近的華僑高中、大觀國中、大觀國小、中山國小等校長與代表均到場支持臺藝大發聲，期望內政部能重視板橋浮洲地區的發展，除了繼續壯大臺藝大第二校區暨藝文生態園區，讓此地能打造成為最宜居的「文教大庭園」以及藉由設立「藝文中心化」之在地藝術教育機構，落實在地藝術深耕及提升藝文水平，拓展學用合一產業鏈融入之國際產學基地。

在27日的座談會上，臺藝大校長陳志誠提到「臺藝大第二校區問題」，花次長表示原本就有其定位，因此討論的自然是開放的命題。臺藝大第二校區原是舊台北紙廠，在其停運荒廢多年後，2006年奉行政院同意改由臺藝大營運及陸續整建，以供國內首次創建之實踐型工作坊與著重學用化的學創平台為主要場域，建置完善後，將是全國難得且唯一的藝文產業發展重要基地、文創生態園區。歷經十數載由臺藝大師生共同打拼及投入大量經費整建維護，至今已有相當的規模與成果，期待政府在政策與建設上能全力支持並協助朝向國際化邁進，將為台灣建造成為國家級的藝文生態園區。

請繼續往下閱讀...

羅致政立委也補充說明，浮洲區域充滿潛力並有機會發展成板橋新都心，而地區的發展將與臺藝大和居民環環相扣，因此社宅若考量進駐則必須符合地方發展。此外，在短短不到一公里的距離內，就具備了從幼稚園到博士班的完善教育體系，目前全臺還沒有一個文教基地能擁有像臺藝大一樣、可說是全臺最完善的文教地區及最大能量發展的文創產能示範區。社宅也可以提升版來融入，讓此區域成為重要的藝術村落。

▲台藝大校長帶領貴賓參訪校區，體驗在臺藝大藝文教育上的成果。（圖／臺藝大提供）

花敬群表示，可感受出全體師生對第二校區未來發展走向高度關注。內政部從未想要拆除第二校區，也絕對不會扼殺如此發展有成的藝術教育文化生態體系。社會住宅應是在多元且具內涵的方向來進行構思與規劃。他強調，此塊基地面積夠大，在臺藝大的加持下具備許多未來教育文化發展條件，非常適合發展成旗艦型社會新社區和國際級文創聚落、值得珍惜，因此必須用更高的態度與視野來檢視未來的發展應用。此外，他也建議，能以臺藝大需求使用為原則，與周邊鄰里再度重新檢視與討論未來基地建設發展，也可從各式教學展演空間、學生宿舍或藝術家駐村聚落等方向進行構思。在空間規劃上可借重營建署的專業能力一同討論，並能在不影響現有發展下做最適當的改善，並保證若基地重新規劃一定會保有綠地生態景觀空間，使土地朝多用途方向發展，期待壯大的藝術大學能量、能挹注適切的宅資源與連結、促使浮洲區域環境有所顯著改善與提升。

透過這次各方的發聲，開啟了友善良好的溝通新契機，也讓更多人知道臺藝大在藝術創新與教育上的努力與成就，不僅能與在地共生共榮，更可朝向歐洲先進國度的大學深耕社區之文教生活圈邁進，展現臺灣藝術文化的扎根與茁壯力量。