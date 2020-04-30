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地下錢莊也拼「紓困貸款」！吸血年息2400%　台東警全面查捕

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▲▼ 台東警查緝放款暴利，查獲涉案當鋪業之本票及記帳本。（圖／台東縣警局提供，下同）

▲▼ 台東警查緝放款暴利，查獲涉案當鋪業之本票及記帳本。（圖／台東縣警局提供，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣警察局表示2月迄今，因新冠肺炎影響，直接影響商業經濟甚鉅，台東縣以觀光為主要經濟來源，近來觀光客旅遊本縣低迷，經濟亦深受衝擊，諸多經營業者，以承租店面或借貸金額做為商業用途，造成租金及利息繳納沈重負擔，期間不法當鋪業者，利益薰心，乘機以合法掩護非法，從事地下錢莊借貸，該局強力掃蕩重利犯罪。

經該局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊循線追查，發現古嫌經營當鋪，另找好友高嫌以合法掩護非法，共同經營地下錢莊，見被害人陳民等11人，亟需急用金錢之際，以小額借貸新台幣1至5萬元不等，年利率則高達120%至2,400%暴利，致使被害人無力償還，造成經濟危機。案經員警採24小時跟監蒐證，確認渠等違法事證與躲藏處所，時機成熟，即持台灣台東地方法院核發搜索票至古、高2嫌等3處執行搜索，當場查獲手機、存摺、被害人簽署之本票、借據、身分證、駕照影本、記帳簿等證據，全案依刑法重利罪移送台東地方檢察署偵辦。

▲▼ 台東警查緝放款暴利，查獲涉案當鋪業之本票及記帳本。（圖／台東縣警局提供，下同）

檢警即日起將強力執行「查緝地下錢莊專案」，以杜絕地下錢莊在本縣生根經營，淨化民眾生活環境，警方並將持續查緝不法，打擊重利犯罪，有心犯案之歹徒切勿心存僥倖。

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