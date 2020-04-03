台南當鋪槍擊案凶嫌是好友　老闆「仙姑」：有事出來講會原諒

▲台南市南區金華路一家當鋪，疑遭王姓男子槍擊，謝姓老闆娘得知是多年好友涉案，感到傷心意外。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區金華路一家當鋪，4月2日下午遭人槍擊，市警六分局目前仍追緝涉案人王姓男子到案說明，謝姓老闆娘得知是多年好友涉槍擊案，感到傷心，謝女曾借錢給王嫌100多萬元，至今未向對方催討，沒想到竟遭對方開槍，忍不住抱怨「為何要這樣對待我？」。

據了解，現年73歲的謝姓老闆娘，為人豪爽，從年輕時就常借錢給道上「有困難」的兄弟，她認為借錢給急困的人，對方就比較不會鋌而走險，因廣結善緣，有求必應，深獲道上兄弟信賴，「仙姑」外號不脛而走。

原本謝女在大陸廣州投資飯店等生意，將事業重心移往大陸發展，惟最近因新冠肺炎疫情的關係，飯店生意一落千丈，她才把飯店生意收掉回台。謝女在槍擊案發生時人在3樓看電視，並沒聽到槍聲，她的媳婦人在1樓，聽到槍聲及落地窗整片破碎的情況受到很大驚嚇，幸好無人受傷，事後她得知是王嫌所為，心裡很受傷。

謝女認為她與50多歲的王嫌是多年好友，王嫌愛賭欠了一屁股債，謝女前前後後借了100多萬元給王嫌，也沒有向對方催討，王嫌有空就來當舖找她，2人就一起吃東西聊天，謝女自認對王嫌很好，也不禁抱怨王嫌為何要這對她。

謝女對王嫌雖有埋怨，但可以看出2人交情匪淺，謝女還幫王嫌開脫，說王嫌其實是位「好人」，就算欠債也不會關機搞失聯，謝女呼籲王嫌出來面對，有妻有小不要選擇「跑路」，有事出來講，她會原諒的。