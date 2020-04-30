台北懸日第2天！20分鐘限定「鹹蛋黃」躲進雲縫　攝影迷仍瘋擠卡位





▲台北懸日第二天，「鹹蛋黃」躲進雲中。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

絕美「曼哈頓懸日」今起至5月4日傍晚，都將降臨台北城！昨天懸日秀第一天，又大又橘黃的「鹹蛋黃」完美現身，引來攝影迷瘋狂搶拍，今天邁入第二天，忠孝西路天橋上再度擠滿人潮，等待限定20分鐘的美景出現。不過，跟昨天相比今天的雲層較多，攝影迷也趕緊捕捉「鹹蛋黃」躲進雲中的奇景。

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▲忠孝西路懸日奇景。（圖／記者林敬旻攝）

▲忠孝西路懸日奇景，民眾不畏疫情戴口罩搶拍。（圖／記者林敬旻攝）

根據中央氣象局懸日預報，4月29日至5月4日一連6天傍晚，在無雲遮情況下，於台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段可觀看到懸日景象。即便有新冠肺炎疫情衝擊，許多攝影迷就算戴口罩也要來搶拍美景。

由於最佳拍攝點的天橋上早已擠滿人潮，不少來不及卡位的攝影迷改轉移到忠孝西路的分隔島上，趁著綠燈時候搶拍美景，一旁的警察為維護民眾安全，也像「趕鴨子」一樣，不斷呼籲民眾注意安全，離開分隔島。

▲▼懸日奇景傍晚現身，吸引不少民眾在馬路上搶拍。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼忠孝西路懸日奇景傍晚現身，警方出動人力交管，民眾也不畏疫情，戴口罩等待搶拍美景。（圖／記者林敬旻攝）

▲忠孝西路拍攝懸日人潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

今天來不及到場拍攝的民眾也不用擔心，氣象局表示，台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段，分別於4月29日至5月1日（星期三至五）與5月2日至4日（星期六至一）傍晚，在無雲遮下都將可觀看到懸日景象。

氣象局提醒，懸日預報期間，夕陽逐日約較前1日早3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前1日稍高。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

▲台北懸日預報。（圖／氣象局提供）

台北市懸日預報

觀賞路段：忠孝東西路（新生高架以西）

最佳觀賞時間：

4/29 17:58~18:18

4/30 17:55~18:15

5/01 17:52~17:12

觀賞路段：峨眉街（西寧南路以西）

最佳觀賞時間：

5/02 17:59~18:19

5/03 17:56~18:16

5/04 17:53~18:13