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南投驚見「順時鐘」塵捲風！　連假熱如夏2縣市上看36℃

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▲▼嘉義塵捲風。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲嘉義出現順時鐘的塵捲風。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者葉國吏／綜合報導

今天是五一連假第一天，全台天氣晴朗炎熱，氣象局針對台南、高雄發佈高溫黃色燈號。氣象專家吳德榮則說「連假暖如夏」，並透露南投在昨天(30日)出現「順時鐘塵捲風」。

今天(1日)白天天氣大致仍和昨天類似，仍以偏東南風為主的環境，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區整體仍為多雲到晴，然而西半部山區仍須留意午後熱對流造成局部短暫陣雨；高溫方面，西半部普遍約３１度，中南部及大臺北局部地區仍有機會超過32、33度，南部近山區及河谷更有機會達到36度以上，因此氣象局對臺南市及高雄市發布黃色高溫燈號，上述區域白天外出請留意強烈日曬及高溫；東半部地區約28、29度，西半部日夜溫差仍較大。

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▲▼嘉義塵捲風。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲台南、高雄發出高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(30日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(1)日雖有較多的中、高雲(高積雲、卷雲)，天氣依然晴朗穩定，白天熱如夏(高溫達34、35度)、早晚偏涼，日夜溫差大；花東及午後山區偶有零星、微量降雨的機率，影響很輕微。今日氣溫：北部18至33度、中部19至33度、南部20至35度、東部20至31度。週末(2、3日)兩天低層水氣略增，大氣不穩定度稍提高；天氣變化不大，白天仍晴朗偏熱，午後雲量增多，有局部短暫陣雨的機率、主要偏在山區；花東亦偶有零星降雨的機率，

另外，吳德榮透露在昨天中午南投民間出現「順時鐘」的「塵捲風」，因天氣晴朗，地表空氣迅速加熱、氣壓遽降，四周空氣向低壓輻合，而產生「順時鐘」旋轉向上的氣流。原本決定北半球低氣壓「逆時鐘」旋轉的科氏力，因「塵捲風」尺度太小(寬僅數公尺、高數十公尺)而來不及作用，故其旋轉方向是隨機的。「塵捲風」多在平坦的地形產生，也容易受崎嶇地形破壞，壽命常只有幾分鐘而已，破壞力遠不及「龍捲風」。

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