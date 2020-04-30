五一連假全台天氣攻略！2縣市高溫黃燈飆36°C熱爆　「3天雨區曝光」

▲五一連假期間，各地普遍高溫，但迎風面東半部有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

五一連假即將展開！氣象局表示，明天白天西半部高溫普遍31度，中南部、大台北有機會達32、33度，其中，台南市及高雄市發布黃色高溫燈號，近山區及河谷更有機會達到36度以上；連假期間，各地高溫多為多雲到晴，僅部分地區有短暫陣雨。

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▲氣象局製作唐鳳穿衣梗圖，示警五一連假期間各地炎熱，別穿錯衣服。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，明天白天天氣大致仍和今天類似，仍以偏東南風為主的環境，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區整體仍為多雲到晴，然而西半部山區仍須留意午後熱對流造成局部短暫陣雨。

▲台南、高雄亮高溫黃燈，近山區及河谷更有機會達到36度以上。（圖／中央氣象局）

高溫方面，西半部普遍約31度，中南部及大台北局部地區仍有機會超過32、33度，南部近山區及河谷更有機會達到36度以上，因此氣象局對台南市及高雄市發布黃色高溫燈號，上述區域白天外出請留意強烈日曬及高溫；東半部地區約28、29度，西半部日夜溫差仍較大，早出晚歸請留意溫度的變化適時增減衣物。

▲▼五一連假以東半部地區有局部短暫陣雨為主，但午後北部、山區也要留意有局部短暫雷陣雨。（圖／中央氣象局）

周六至下周一（5月2日至5月4日）環境漸轉西南風，各地白天仍溫暖，大台北及中南部局部地區高溫可達32、33度左右，其他地區亦約28至30度；天氣上各地仍為多雲到晴，午後各地山區、北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨。要留意，5月3日東南部有焚風發生機率。

下周二、三（5月5日、6日）中國華南一帶鋒面系統逐漸建立並接近，環境仍為偏西南風，水氣略增加，北部及東北部有局部短暫陣雨，其他地區白天多數時間為多雲到晴，午後各地留意有局部短暫雷陣雨。

下周四（5月7日）各地大多為多雲到晴，中部以北山區留意午後短暫雷陣雨。5月8日至10日鋒面接近或影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲。