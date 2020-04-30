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電信業母親節優惠開跑　Galaxy S20系列新機最高折5,000元

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▲▼電信母親節優惠。（圖／業者提供）

▲今年母親節，中華電推出了Samsung Galaxy S20系列新機最高享限時降價3,000元優惠。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

下個週日就是母親節了，準備好孝親禮了嗎！今年母親節中華電與遠傳都推出了Samsung Galaxy S20系列新機最高享限時降價3,000元優惠；其中，遠傳又針對了白金會員續約手機最高折5,000元。

中華電信推多款0元手機、家電
因為每個用戶不見得需要申辦新機，因此今年中華電母親節優惠資費除了推出多款0元手機外，也包裝了一系列的美容家電讓你寵愛媽咪。

今年母親節，只要申辦「大4G購機方案」月付999元(30個月)，包含獨家Samsung Galaxy S20+128G晴空白、Galaxy S20 Ultra 512G星空灰，最高享限時降價3,000元優惠；並精選多款熱銷0元機HTC Desire 19s 4G/64G、LG K51s；以及SONY Xperia 1 、ASUS Zenfone 6 8G/512G等機種。

遠傳手機最高折5,000元
遠傳則是瞄準了今年5G即將在暑假開台，因此推出了申辦Samsung Galaxy S20系列手機，搭配指定資費，享申辦專案價享限時折3,000元，白金會員續約手機最高折5,000元優惠。

另外，還有週週抽三星智慧穿戴組，有機會把市價高達 15,990元的三星智慧手錶Galaxy Watch Active2 與真無線藍牙耳機 Galaxy Buds+一次帶回家。

▼遠傳母親節Samsung Galaxy S20系列新機優惠。（圖／遠傳提供）

▲▼電信母親節優惠。（圖／業者提供）

申辦亞太588資費　1.1萬元禮券0元帶走
而在亞太電信方面，則是即日起新申辦、攜碼和續約用戶申辦「壹網打勁」588元限時方案，享不限速上網吃到飽，1.1萬元SOGO禮券、Dyson吸塵器、iPhone 11等多款熱門商品0元帶走。

另外，亞太電信這次也攜手料理生活平台「愛料理」，提供全通路最優惠的獨家價格，月付79元，20萬道以上食譜輕鬆看，還有新手廚娘必備的「一週菜單」，防疫期間，讓您輕鬆將食材變成美味料理，宅在家也能輕鬆搞定一週大餐。

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