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日法官也判「思覺失調」無罪！她開車連撞5人...幼女目睹親媽遭輾斃

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▲▼陸女在日本開車撞死年輕媽媽。（圖／取自被害人臉書）

▲被害人丈夫水鳥達曾積極發動連署，希望能替妻子討回公道。（圖／取自被害人臉書）

記者王佩翊／綜合外電報導

鐵路勇警李承翰2019年7月因處理逃票事件，在車廂內遭鄭男捅傷腹部，送醫搶救後仍宣告不治。稍早一審法官判決出爐，認為鄭男罹患「思覺失調症」，因精神狀態影響不能辨識行為違法之程度，因此判無罪，引發外界譁然。事實上，日本也有類似案件，一名陸籍女子于靜2015年在日本開車連續衝撞5人，造成1死4傷，然而高院二審法官卻以其患有「思覺失調症」為由推翻一審8年判決，改判于靜無罪。

根據《共同社》報導，日本濱松市一名現年37歲的陸籍女性于靜2015年5月2日，載著現年60歲的丈夫行經JR濱松站附近的一個十字路口時，突然猛踩煞車胡亂衝撞，當場撞上人行道上5名行人，造成當時年僅31歲的水鳥真希因腦挫傷死亡，她的丈夫水島達也與當時僅10個月大的女兒也因此受傷，另外還有2人遭受波及受傷。

據了解，于靜撞人後一路駕車逃至200公尺遠外，直到撞上另一輛正在等待號誌燈變換的車輛後才停下。于靜與丈夫當場被警方逮捕。一審法官認為，于靜罪刑重大，雖然辯護律師堅稱其患有「思覺失調症」，但靜岡地方法院仍判處她8年徒刑。沒想到就在2019年二審時，東京高院推翻一審判決，改判于靜無罪，引發外界熱議。死者水鳥真希的先生水鳥達也得知判決結果後心痛表示，無法接受，決心發起連署繼續上告。

當時坐在副駕、跟于靜同車的60歲丈夫因未及時阻止妻子犯案，被以過失致死罪名函送檢方偵辦，但卻獲不起訴處分。死者家屬水鳥達也認為，既然于靜患有精神疾病，那麼丈夫應該負起相對責任，因此要求成立檢察審查會重新審議。審查會22日以「可提前預期妻子在駕駛車輛時發生重大事故的可能性」、「如果採取禁止嫌犯開車或是註銷其駕照等事前措施，應可避免事故發生」等理由，得出「不起訴不當」結論，檢察官可重新進行搜查，決定處分。

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