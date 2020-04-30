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退輔會擬派2人駐美　深化台美退伍軍人事務交流機制

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▲▼王凱珩針對行政院會通過輔導會組織法修正草案進行說明。（圖／翻攝YouTube／行政院開麥啦-2）

▲王凱珩針對行政院會通過輔導會組織法修正草案進行說明。（圖／翻攝YouTube／行政院開麥啦-2）

記者黃巈禾／台北報導

行政院會30日通過「國軍退除役官兵輔導委員會組織法」第4條之1、第6條修正草案，未來退輔會得報請行政院核准，派員駐境外辦事。退輔會副主委李文忠表示，預計派出兩名同仁，資格部分第一是簡任官，第二則是要有駐外經驗，而派員目的主要是深化台美退伍軍人事務交流機制。

國軍退除役官兵輔導委員會組織法新增第4條之1，讓退輔會應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理；草案將送立法院審議。

退輔會簡任視察王凱珩指出，增訂派員駐外之法源依據有2個目的，第一、深化台美退伍軍人事務交流機制，第二、強化旅美榮僑對對台向心力；修正草案通過後，外派人員未來工作項目有3項，包括服務旅美榮民榮眷、輔導榮僑扮演親善大使、推動退伍軍人事務交流。

預期成效上，王凱珩提到，希望外派人員能凝聚榮僑向心力，同時輔導榮僑參與當地相關退伍軍人的活動，藉此提升中華民國的能見度，並鞏固與退伍軍人的情誼。

▲▼李文忠針對行政院會通過輔導會組織法修正草案進行說明。（圖／翻攝YouTube／行政院開麥啦-2）

▲李文忠針對行政院會通過輔導會組織法修正草案進行說明。（圖／翻攝YouTube／行政院開麥啦-2）

退輔會副主委李文忠提到，主要目的是與美國退伍軍人組成聯誼，美國退伍軍人組織在美國影響力非常大，去年他到美國參加第一個退伍軍人活動，是美國總統川普親自到場，參加的第二場活動，是副總統跟國務卿到場。

李文忠指出，我國在美加有24個組織，準備派2位同仁過去，這2位同仁以後會非常辛苦，幾乎整天要在美加各地跑，不會有酬庸問題。

至於退輔會駐美人員的資格要求，是公務人員派遣或政務派遣？李文忠說明，資格有兩個，第一、要是簡任官，第二、必須要有駐外武官、副武官資歷，階級部分，雖是文官少將階級，但因為是軍職轉任文官，因此，期別通常會比終將還高，這樣才能遂行對美的外交。

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