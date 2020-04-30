行政院拍板！中科院全面境管　國防科技涉密人員不得前往中港澳

▲歐陽力行針對中科院人員境管進行說明。（圖／翻攝YouTube／行政院開麥啦-2）

記者黃巈禾／台北報導

中科院去年自行下架5000多筆出國管制名單，甚至有15人過境香港引發質疑。行政院院會30日通過中科院設置條例部分條文修正草案，修法後，中科院人員全面境管，出國都需經核准，國防科技涉密人員不得前往中港澳。

行政院會通過國防部所擬「國家中山科學研究院設置條例」第33條之1修正草案，增訂中科院人員應經中科院核准， 才可以出國（境）；至於出國（境）的申請、核准條件、程序、廢止及其他應遵行事項的辦法 ，由國防部定之。

國防部軍備局處長陳昌蔚表示，鑑於中科院去年私自下架設密人員境管名單，導致無法落實國境管理，國防部尊重立法院上會期提案決議，完成中科院設置條例第33條之一增修條文修正草案。

陳昌蔚進一步說明，中科院武器裝備的研究以及生產，關係到國防自主及戰力提升，在中科院服務的人員，所涉機密資訊的程度，不亞於或更甚於國防、外交、國家安全等主管機關所屬人員，因此，為確保國家安全及利益，出國前須申請核准。

國防部軍備局副局長歐陽力行指出，中科院發生自行下架設密人員境管名單後，國防部在去年11月召集所有相關人員，中科院在執行上來說，條文修正之前，有3000多人做境管，未來在修法之後，中科院人員就會全面境管，所有人員出國都必須經過核准，涉密人員不得去中港澳地區。

至於為什麼會修法，歐陽力行提到，中科院是國防科技最高的產製研發單位，必須要有所規範，比照國防部目前所有人員境管的方式來執行。

內政部次長陳宗彥補充說明，內政部會配合，修法完成後，中科院增加涉密人員的管制，將管制名單提供給內政部並加入境管名單，不會出現涉密人員而出境的狀況。