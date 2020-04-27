　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

疫情衝擊血庫！　遠雄挺公益開辦第五屆熱血接力賽

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲受到新冠肺炎疫情衝擊，全台血庫跟著拉警報，遠雄開辦第五屆熱血接力賽，全台共計有38場捐血活動，號召民眾捐血響應。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者鍾欣妍／採訪報導

捲起袖子捐血就可以救人一命，不過受到新冠肺炎疫情衝擊，全台血庫也跟著拉警報，遠雄舉辦第五屆熱血接力賽，號召民眾用行動力挺公益。

▲▼疫情衝擊血庫！遠雄第五屆熱血接力賽開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼遠雄開辦第五屆熱血接力賽，遠文教公益基金會執行長楊舜欽(下圖)號召民眾用行動力挺公益。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼疫情衝擊血庫！遠雄第五屆熱血接力賽開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

遠文教公益基金會執行長楊舜欽坦言，熱血接力賽往年活動參與度高，但今年疫情影響民眾捐血意願，「血液基金會有跟我們講說，今年血液庫存量是比較少的，所以今年除了防疫之外，我們希望能夠號召民眾一起來捐血，不要因為防疫的情形，造成血庫欠缺。」

▲▼疫情衝擊血庫！遠雄第五屆熱血接力賽開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼新冠肺炎疫情衝擊血庫，遠雄舉辦熱血接力賽呼籲民眾前來捐血。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼疫情衝擊血庫！遠雄第五屆熱血接力賽開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

護理長許淑玲則強調：「像我們絕大多數公司行號、部隊或是很多活動的單位都取消了班，那會影響血量是還滿大，衝擊性是很大。」正值疫情嚴峻期，遠雄喊出成功捐血就送口罩套，桌上擺著五款花色，目標募集到100袋捐血量。

▲▼疫情衝擊血庫！遠雄第五屆熱血接力賽開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲遠雄提供成功捐血的民眾口罩套贈品，共有五款花色。（圖／記者謝盛帆攝）

遠雄企業團總管理處營運長陳美玲呼籲：「主要是以遠雄在全省各個服務據點，所串聯起來的接力活動，我想捐血不僅是可以讓自己身體更健康，而且可以把自己的愛心傳播出去很好的活動，歡迎大家一起來熱烈參與。」

▲▼疫情衝擊血庫！遠雄第五屆熱血接力賽開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼民眾上捐血車前必須量額溫、消毒雙手，並接受28天旅遊史追蹤調查。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼疫情衝擊血庫！遠雄第五屆熱血接力賽開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

來報到的人上捐血車前，確實量額溫、消毒雙手，工作人員也會調查旅遊史，且出境回國間隔28天才能捐血，讓民眾放心捐血，也有公司員工積極參與。遠雄建設會計部經理程澤昕說：「今年在防疫的時候，其實會比較擔心一點，會想說捐血會不會有其他風險，但是想一想公司已經有宣導，他們已經有做必要的防疫措施，我覺得應該不會有這層顧慮，所以我還是來參加了。」

▲▼疫情衝擊血庫！遠雄第五屆熱血接力賽開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲遠雄第五屆熱血接力賽開跑，全台舉辦38場活動。（圖／記者謝盛帆攝）

遠雄2015年開始關注捐血議題，今年熱血接力賽邁入第五屆，全台各地將開辦38場活動，邀請民眾在疫情期，一同為血庫缺血紓困。

ET快訊
苗栗前議員偷吃女助理　女兒幫他修手機驚見「小三性愛照」
28歲兒肝癌…媽媽欲割肝救子　一查驚見「血型不符」：不是親生
錢櫃起火點關鍵影片曝！工人疑進儲藏室「充手機」後炸火光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

NBA首位出櫃球員染疫「心臟像被拳王泰森重擊」　柯林斯痊癒願捐血漿

真英雄❤湯姆漢克斯「捐血催生疫苗」　妻確診高燒38.8度痛爆

南投紫南宮因應疫情加辦捐血活動　籲民眾與土地公做公益

民眾怕染疫不敢捐血⋯莊人祥籲民眾安心：國外返台者28天都不能捐

疫情衝擊大缺血！O型最慘全台還需1.3萬袋「台北只剩3天可用」

疫情衝擊血庫！　遠雄挺公益開辦第五屆熱血接力賽

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

林森錢櫃大火！他受不了濃煙「整個人掛牆外」…受困者窗外狂甩外套求救

疫情衝擊血庫！　遠雄挺公益開辦第五屆熱血接力賽

錢櫃照常營業、董事長災後神隱　美女議員爆料：練台生奪命連環call北市府

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！　「主持人去留」電視台回應了

110跨欄世界最速男曾換過腎　東京是生涯最終奧運

竹山鎮「領先週六」綠美化活動開跑　1萬7千株草花1小時送完

高中生只是發起2分鐘默哀　改寫全班命運！國家機器打壓逼就範

荷蘭空運3999朵鬱金香來台　感謝台灣第一線醫護人員

LIVE／「0確診」陳時中研議放寬管制措施　指揮中心14時說明

懷疑數位身分證危害隱私和國安？杞人憂天！

快訊／高雄楠梓油漆行大火！整間堆滿揮發性溶劑　員工倉皇逃命

防疫科技國家隊／台康生技抗疫「疫苗、快篩、治療藥物」三路並進

公益熱門新聞

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

疫情衝擊血庫！　遠雄第五屆熱血接力賽開跑

淘寶台灣捐贈近千萬防疫物資　助攻北市927所校園

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

疫情衝擊！弱勢女學生付不出學費

阿原用愛助偏遠小學及乘客勤洗手

醫護辛苦了！王令麟：東森捐贈防疫禮

王令麟體恤醫護！上網登錄即可獲自然美保養品

最難堅持的初心！資深社工好感性

遭棄養老人擠爆宜弘道之家　資金缺口達500萬

東森集團「送愛到部落」不間斷

郭書瑤幸福手袋momo購物網限購

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

更多熱門

相關新聞

防疫民宅也要吃出「宅」健康

防疫民宅也要吃出「宅」健康

新冠肺炎防疫期間，民眾減少外出，也增加「宅」在家的時間，因此自己下廚的次數增加，連零食的需求也提高，台南市立醫院營養課翁詩雲營養師建議，蔬菜可挑選根莖瓜果類，提高保存度，另外如罐頭、泡麵、零食…等，常有高鹽、高油、低纖維的疑慮，其實只要掌握烹調與挑選技巧，就能吃得健康。

立委關注紓困外送平台補助成效　沈榮津：一周內完成產業公會協調

立委關注紓困外送平台補助成效　沈榮津：一周內完成產業公會協調

好消息！台東最後一位居家隔離者27日解除

好消息！台東最後一位居家隔離者27日解除

法網冠軍到超商工作僅領450歐元

法網冠軍到超商工作僅領450歐元

贈送埔里中心碑消防分隊獲贈殺菌燈

贈送埔里中心碑消防分隊獲贈殺菌燈

關鍵字：

遠雄遠文教公益基金會熱血接力賽捐血新冠肺炎缺血

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

要送轎車當禮物！錢櫃歡唱生日成忌日　他認屍跪地哭喊

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面