疫情衝擊血庫！　遠雄挺公益開辦第五屆熱血接力賽

▲受到新冠肺炎疫情衝擊，全台血庫跟著拉警報，遠雄開辦第五屆熱血接力賽，全台共計有38場捐血活動，號召民眾捐血響應。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者鍾欣妍／採訪報導

捲起袖子捐血就可以救人一命，不過受到新冠肺炎疫情衝擊，全台血庫也跟著拉警報，遠雄舉辦第五屆熱血接力賽，號召民眾用行動力挺公益。

▲▼遠雄開辦第五屆熱血接力賽，遠文教公益基金會執行長楊舜欽(下圖)號召民眾用行動力挺公益。（圖／記者謝盛帆攝）

遠文教公益基金會執行長楊舜欽坦言，熱血接力賽往年活動參與度高，但今年疫情影響民眾捐血意願，「血液基金會有跟我們講說，今年血液庫存量是比較少的，所以今年除了防疫之外，我們希望能夠號召民眾一起來捐血，不要因為防疫的情形，造成血庫欠缺。」

▲▼新冠肺炎疫情衝擊血庫，遠雄舉辦熱血接力賽呼籲民眾前來捐血。（圖／記者謝盛帆攝）

護理長許淑玲則強調：「像我們絕大多數公司行號、部隊或是很多活動的單位都取消了班，那會影響血量是還滿大，衝擊性是很大。」正值疫情嚴峻期，遠雄喊出成功捐血就送口罩套，桌上擺著五款花色，目標募集到100袋捐血量。

▲遠雄提供成功捐血的民眾口罩套贈品，共有五款花色。（圖／記者謝盛帆攝）

遠雄企業團總管理處營運長陳美玲呼籲：「主要是以遠雄在全省各個服務據點，所串聯起來的接力活動，我想捐血不僅是可以讓自己身體更健康，而且可以把自己的愛心傳播出去很好的活動，歡迎大家一起來熱烈參與。」

▲▼民眾上捐血車前必須量額溫、消毒雙手，並接受28天旅遊史追蹤調查。（圖／記者謝盛帆攝）

來報到的人上捐血車前，確實量額溫、消毒雙手，工作人員也會調查旅遊史，且出境回國間隔28天才能捐血，讓民眾放心捐血，也有公司員工積極參與。遠雄建設會計部經理程澤昕說：「今年在防疫的時候，其實會比較擔心一點，會想說捐血會不會有其他風險，但是想一想公司已經有宣導，他們已經有做必要的防疫措施，我覺得應該不會有這層顧慮，所以我還是來參加了。」

▲遠雄第五屆熱血接力賽開跑，全台舉辦38場活動。（圖／記者謝盛帆攝）

遠雄2015年開始關注捐血議題，今年熱血接力賽邁入第五屆，全台各地將開辦38場活動，邀請民眾在疫情期，一同為血庫缺血紓困。