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「女兒愛上舅舅」亂倫要結婚！親媽看透一切：她有目的…結局狗血灑滿

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▲▼出軌,戀愛,男女,交往,結婚。（圖／免費圖庫pxhere）

▲大陸一女子要和親舅舅結婚。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者鄭思楠／綜合報導

這劇情，連八點檔都不敢這樣拍！貴州省貴陽市一位年輕女子突然宣布要與親舅舅登記結婚，隨後一起甜蜜的生活了一段時間。不過，這一切的背後，其實有黑暗目的，只是為了金錢。不過，她錢還沒到手，日前就被親媽給告上了法庭。

據《澎湃新聞》報導，2019年，貴州省貴陽市婁姓女子因為舅舅被診斷出肝癌晚期，她自願親自照顧對方，甚至一起生活，直到有一天，突然宣布一個重磅炸彈，要和舅舅結婚。

不過，這一切的目的，就是因為舅舅無兒無女無妻、財產無人繼承，「想拿到他的遺產。 」今年4月9日，舅舅因病死亡，可當婁女以為遺產到手時，卻被自己母親告上法院。

4月20日，在收到婁女母親的申請後，當地法院不公開開庭進行了審理。根據大陸《婚姻法》第七條規定，直系血親和三代以內的旁系血親禁止結婚。4月24日，法院對該案進行宣判，判處二人婚姻無效。

無獨有偶！浙江麗水市有戶11口大家庭，成員竟在短短15天內頻繁的辦理結婚、離婚多達23次，其中一名潘姓男子就先與自己的妻子離婚，再和嫂嫂結婚，離婚後又與嫂嫂的妹妹結婚再離婚。至於潘姓男子的父親，甚至和親家母結了婚。由於情況實在太不尋常，警方隨即介入調查，發現原來一家人是看準了都更補償，才會想出這招。

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