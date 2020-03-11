Pixel 4a開箱影片流出　螢幕首次使用打孔設計...下巴依然「厚道」

▲Google Pixel 4a渲染圖。（圖／取自91 mobiles）

記者楊庭蒝／綜合報導

致力於手機開箱、評測的Youtube頻道TecnoLike Plus在10日流出一段影片，與先前流出的Pixel 4a間諜照相當符合，讓外界猜測這就是首部Pixel 4a的流出影片，畫面中可以看到重新搭載先前Pixel 4取消的實體指紋辨識與耳機孔，並且為了提高屏佔比，讓前置鏡頭使用打孔設計。

往年Google都會在Google I/O（開發者大會）上都會推出一款中階機，雖然因為疫情關係改成取消實體活動，但外界預測今年充滿話題性的Pixel 4a會如期推出。

TecnoLike Plus使用AIDA 64來檢視硬體規格，從影片中可以看到，這次Pixel 4a採用Snapdragon 730處理器，6 GB記憶體、64GB儲存空間，電池規格為3080mAh，搭載5.81吋解析度為2340x1080的螢幕，螢幕比例是 19.5:9，像素密度443 ppi，沒有支持90Hz的螢幕更新率，設定中可以知道採用雙SIM卡設置，但不清楚是否支援2張實體SIM卡。

手機正面採用打孔螢幕設計，少了額頭那一片「劉海」讓屏佔比提升許多，前置鏡頭位於左上方，，雖然Google削減了螢幕頂部的厚邊框，不過「下巴」卻是依然「厚道」，手機背面第一眼可以看到方形矩陣凸起的相機模組設計，採用1千2百萬畫素的單鏡頭配置，配有一個閃光燈，並搭載實體指紋辨識，除此之外上方還使用了3.5mm耳機孔，底部設有USB-C埠。

影片中手機搭載Android 10的作業系統，並已經執行2020年4月份的安全更新，雖然頻道中沒有詳細透露手機來源，但網友猜測有可能是Pixel 4a的原型機，確切消息還是要等到發表會發布後才可以驗證。