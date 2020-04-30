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只剩6天解禁！日本緊急狀態擬以全國為對象「再延1個月」

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▲日本首相安倍晉三。（圖／路透社）

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三16日宣布全國正式進入緊急狀態至5月6日，如今眼看期限就快到了，疫情卻尚未獲得控制，為此，日本政府考慮將緊急狀態延長1個月，安倍晉三30日更在參議院預算委員會上表示，由於地方自治體與行政上需要一定的課題與事前準備，會盡早決定是否延期。此外，安倍將於5月1日召開專家會議聽取意見，決定相關事宜。

根據《日本放送協會》報導，日本的緊急狀態原訂於5月6日結束，雖然每日確診人數有逐漸減少的趨勢，但與預期相比，下降幅度仍然太過緩慢，因此早在先前就有醫界專家呼籲政府延長緊急狀態期限。《共同社》報導，日本政府30日正式討論，是否根據疫情，將緊急狀態時間延長1個月，而安倍晉三在聽取專家意見後，最晚會在5月5日做出決定。不過他個人也承諾，為了方便地方自治體與行政進行事前準備，某種程度上會儘早決定，盡量不在最後一刻才公布結果。

▲▼日本,日本防疫,日本街道。（圖／路透）

▲日本疫情仍未獲得控制。（圖／路透）

對於是否點頭延長，安倍晉三29日表示，「雖然緊急狀態可以說到5月6日就會告一個段落，但是嚴峻的疫情仍會持續下去」，要在5月6日全面解除緊急狀態十分困難。據了解，在日本政府日前召開的專家會議中，與會者一致認為，應該繼續延長緊急狀態，屆時如果真的延長，有可能以全國為對象，時間則再往後推 1 個月。

日本政府將在5月1日再度舉行專家會議，分析確診數的成長變化以及各地醫療資源等並交換相關意見。此外，東京都知事小池百合子29日也帶領全國其他多名知事公開發難，希望中央政府繼續延長緊急狀態。

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