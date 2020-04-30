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看韓裔藝術家梁慧圭「在不確定性圓錐中」雕刻時空

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1971年出生的韓裔藝術家Haegue Yang（梁慧圭），曾獲巴塞爾、巴洛斯等藝術奬，她也是2018年沃夫岡罕獎得主。2019年11月至今年4月在邁阿密The Bass美術館的個展「在不確定性圓錐中」（In the Cone of Uncertainty），展示了梁慧圭過去十年的精選之作。

作品包含百葉窗裝置、擬人雕塑、光雕，及有如壁畫的壁紙⋯⋯透過各時期的作品，強調藝術家對這個世界的好奇，她持續不懈的實驗，探討錯綜複雜的身份變遷，藉著物件具體化難以言喻的觀念。

現居首爾與柏林兩地的梁慧圭，擅長運用工業生產的現成材料、藉著數位操作與密集的手工技術創作。

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她融合的複合物，經常攸關個人、歷史與現實，透過敘事形式交織成身歷其境的作品，以暖爐、風扇、鐘等媒材召喚聲音與氣流等表演性。

她創造的環境看似熟悉，卻在時間與地點上帶有陌生感。通過大量的符號與觀念意象，藝術家賦予物件不同的意義。

圖文來源／ARTE FUSE

 
 

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