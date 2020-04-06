珊瑚公主號再添1死！　美禁止遊輪乘客船員搭國內航班「居家隔離14天」

▲ 珊瑚公主號3月5日駛離智利首都聖地牙哥，才過一周，公主遊輪就宣布停止營運。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

公主遊輪旗下「珊瑚公主號」（Coral Princess）現正停靠美國佛州邁阿密，但當局證實已有第3名乘客死亡，到院後病逝。面對接連爆發疫情的遊輪，美國政府現正實施最新防疫措施，禁止近期搭乘過美國遊輪乘客與船員搭上國內線商業航班，無論是否出現症狀，都必須居家隔離14日。

CNN報導，此一最新防疫措施可能是遊輪公司與政府所達成的協議，以便讓船隻能夠在特定港口停靠。但政府消息人士透露，該政策也有可能面臨部分例外情況，特別是當船上載有外籍人士的時候。根據美國海岸防衛隊（The US Coast Guard）4日提供的數據，美國周邊港口水域現有114艘遊輪，總計9.3萬名船員；CNN表示，這些人都有可能受到新政策影響。

至於珊瑚公主號的疫情狀況，公主遊輪4日表示，船上乘客下船程序需費時數天，會依照醫療護理需求來決定優先下船的順序。但邁阿密戴德郡市長希門尼斯（Carlos Gimenez）4日證實，2名乘客在船隻靠港前死亡，另有6人被送下船至當地醫院接受治療；到了5日，有另外8人下船就醫。只不過，根據最新消息，一名送醫接受治療的乘客在醫院病逝。

目前珊瑚公主號乘客下船一事由美國疾病管制預防中心（CDC）及海岸防衛隊主導，戴德郡現階段無法讓乘客全數下船。戴德郡表示，通過醫療檢查程序且獲得旅行許可的乘客或船員會乘坐專車前往邁阿密機場一處獨立區域，直接搭上郵輪公司協調的包機。

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