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二期人體試驗完成注射！陸疫苗專家陳薇：一開始招志願者「心裡沒底」

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▲▼陸首席生化武器專家陳薇。（圖／翻攝自微博）

▲陳薇自己也接受注射。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸軍事科學院軍事醫學研究院院士陳薇在新冠疫情爆發後，與團隊快速展開新冠疫苗的研發，並於近期完成了二期臨床試驗的注射。陳薇表示，臨床試驗前，她曾擔憂找不到志願者，但後來I、II期都成功招募，令她相當感動，「如果一切順利，5月份有望揭盲。」

根據《健康時報》報導，陳薇指出，團隊在3月16日晚間，給第1個志願者進行了接種，I期比較順利，在7天、14天的安全性都得到了醫學數據，「在此基礎上，我們進入了第Ⅱ期的研究，目前第Ⅱ期的508位志願者已經完成這數，正處於觀察期。」

▲大陸新冠疫苗進入人體試驗。（圖／翻攝自新京報，下同）

陳薇提到，對於這些志願者，她有很多話要說，「在剛開始準備招募志願者時，自己心裡很沒底，大多數人對疫苗這一領域了解不深，多多少少會有一些知識盲點，而這次的疫情又很嚴峻。」

陳薇還說，第Ⅰ期臨床試驗招募的108位志願者，確實大多對疫苗不是很了解，但他們普遍有一種奉獻精神，「他們把這當成一種很高尚的事業，甚至願意冒著生命危險來給後來者探路，這也成為了我們進行研發的動力。」

▲大陸新冠疫苗進入人體試驗。（圖／翻攝自新京報，下同）

陳薇表示，踴躍參與的背後，是志願者對科研人員的信賴，更是百姓對祖國科技的一種信賴，「以後，我們各行各業還是要帶著自信，更穩更快地往前走，我們要相信整個民族的能量。」

陳薇透露，她最近收到許多來自青少年學生的信，不少都透露了對科研人員的敬佩之情，並希望未來能投身這一行業「這是我根本沒想到的事情，孩子們信中說要做科學也好，做生物科學也好，做疫苗科學家也好，我們的科研工作除了疫苗本身的價值，還形成示範效應，這讓我非常自豪。」

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