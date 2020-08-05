軍事迷注意！持有「類真槍」模型耍帥恐掉漆　半年內不報備罰20萬　

▲民眾至警局上繳之操作槍示意圖。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

許多軍事迷會有收集模擬槍枝的習慣，但要小心根據現行的法令，收集此物很可能因此觸法！根據6月12日起生效的槍砲彈藥刀械管制條例修正案，將「操作槍」全面納管並提高罰鍰，為了保障修法前持有操作槍民眾的權益，持有操作槍的軍事迷，可以在12月11日前，到戶籍地所在的警察分局辦理報備合法持有或者自願繳交銷毀。

至於怎樣的槍枝被認定為「操作槍」？高雄市警局保安科黃皇銘表示，操作槍一般是指外觀很像真槍的武器模型，但不具「打擊底火」，也就是內部不含撞針，無法推送、擊發子彈。

不過在6月12日前，已經購買操作槍的民眾也不用太過擔心，可以在新法公告後半年內，到戶籍所在地的警局分局，報備合法持有或者自願繳銷，也就是到警局申請合法持有的執照，上面會清楚載明槍枝的外觀、顏色以及持有人的照片。

▲報備持有模擬槍的流程。（圖／記者黃子倩翻攝）

相對的，如果持有操作槍沒有在期限內到警局完成報備程序，那麼依據新修正的槍砲彈藥刀械管制條例，違法持有可罰新台幣20萬元，至於被查獲持有改造公告查禁具有「打擊底火」的模擬槍，也就是槍枝可供發射金屬或者子彈者，則處新台幣30萬以下罰鍰，高雄市警局截至目前為止，已受理民眾申請鑑驗是否為公告查禁的模擬槍共13枝。

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