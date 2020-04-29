下班騎車自摔！男房仲怪「工作超時」：害我精神不濟　怒告店長…結果出爐

▲鐘姓男子騎機車自摔，事後怪上班超時害他精神不濟，怒告店長過失傷害。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／基隆報導

鐘姓男房屋仲介下班返家時期車自摔，造成他全身多處擦挫傷，他事後指控，是因上班經常超時，導致他精神不濟摔車，公司的楊姓店長也有責任，因此控告過失傷害。不過，楊男辯稱，這份工作本來就需要配合客戶的時間，且鐘男是自願留下加班，而基隆地檢署偵結，認為自摔是屬偶發事件，因此將楊男處分不起訴。

鐘男提告稱，自己2018年12月底開始到房仲公司上班，每天從上午9點工作到晚上9點半，經常無法準時下班，直到2019年1月24日被調派到另一處分店任職，當天晚上下班時，不慎騎車自摔，導致他左手、左膝多處擦挫傷，皮膚甚至有部分組織壞死，還需要逐次清創。

鐘男表示，是因為他在原分店工作期間，經常超時工作，導致他精神不濟才會摔車，楊男也該負起部分責任，因此控告楊男過失傷害。

不過，楊男辯稱，房仲的工作本來就要配合客戶時間，且依照勞基法規定作業，晚上6點半過後就不太安排工作，而至於鐘男要留下來加班，也是他自願的。另外，店長平常要負責的工作，主要是輔導業務員，面試新進員工等，鐘男要留下加班，並非他的管轄範圍，公司也沒有強制要求。

楊男還提到，鐘男的工作內容是熟悉商圈、考證照、派報及拜訪客戶，而他並沒有考取公司要求之證照，所以根本不可能代表公司去面對客戶，也沒有任何業績的要求。

檢方事後調查，鐘男工作的分店有明確標示上下班時間，但下班時間則會依照實際狀況調整，且有律定每日工作的計畫行程，而他任內確實沒有考取證照，楊男所辯也並非無據。

此外，檢方認為，日常生活客觀環境本來就存有各項風險，舉凡行走、駕駛車輛或騎車未注意前方而自撞牆柱、上下樓梯未留意而踩空等情形，這些都是應該要自我承擔的風險，不能隨意把責任推給他人。

檢方表示，鐘男自摔當天明知自己精神不濟，本來就該謹慎騎車，或改搭其他交通工具，卻還是騎車返家而發生意外，這非全然因他工作經常超時造成，而他發生意外時與原任職分店已有時間差距，堪認為是偶發事件，因此將楊男處分不起訴。

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