醫院、指揮中心「早出晚歸」兩頭燒　張上淳不喊苦：只是多一份義工工作

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情仍在全球延燒，不過中央流行疫情指揮中心再度宣布今（29）日國內0確診，這也是連續17天沒有新增本土個案。國人也關心指揮中心長官一路以來的抗疫的心聲，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，醫療人員平常就是早出晚歸，只是現在多了一份義工工作，但有機會幫國家、幫社會做事情，他會盡他最大能力幫忙。

國內連4天沒有新增病例，外界也關心肩負抗疫重責的官員心聲及如何紓解壓力。張上淳笑著說，謝謝大家關心，不過他是醫療人員，平常就是早出晚歸的，在醫院裡面早上7點半開會是很常有的事情，晚上本來在學校醫學院擔任行政工作，通常也都很晚回去，「現在可能會更晚，多了一份義工工作」。

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▲▼陳時中昨天將玫瑰花轉送給張上淳。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

張上淳表示，本來的職責當然還是要執行，另外就是幫忙指揮中心相關的所有開會或是討論等，昨天也非常謝謝部長說在台上裡面，他是一個非政府單位的義工，謝謝部長把那個花送給五位裡面唯一一個非官方人士。「這裡面，兩頭工作確實是更辛苦一些，不過有機會幫國家、幫社會做事情，他會盡他最大能力幫忙，謝謝大家！」