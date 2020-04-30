31歲女連篩7次均陰性　隔離29天完全無症狀…「1點細微變化」確認染疫

▲綏芬河車站內的防疫人員加強安檢措施。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

4月29日0-24時，吉林省新增境外輸入確診病例1例（吉林市）。通報顯示，31歲女患者3月31日與丈夫乘坐SU1700B次航班從莫斯科出發，1日經綏芬河口岸入境中國，隨後開始集中隔離，此後的一個月內經歷了7次核酸檢測均為陰性，最終因肺部CT有影像學改變，確診患病。

截至4月29日24時，吉林省累計報告境外輸入確診病例18例，已連續66天無新增本地確診病例，無新增疑似病例。

據了解，該境外輸入確診病例是長春市九台區人，1989年出生，3月31日與丈夫乘坐SU1700B次航班從莫斯科出發，4月1日到達海參威，當日乘坐海關大巴車經綏芬河口岸入境，經海關進行首次核酸檢測和血清抗體檢測，結果為陰性。

她於4月2日由當地專車轉運至綏芬河市集中隔離點，進行隔離醫學觀察（與丈夫同住一房間），4月10日進行第二次核酸檢測和血清抗體檢測，結果為陰性。4月11日她丈夫因核酸檢測結果陽性，被轉送定點醫院隔離診治，診斷為確診病例。同日女患者進行第三次核酸檢測和血清抗體檢測，結果為陰性。

4月19日進行第四次核酸檢測和血清抗體檢測，結果為陰性，4月25日經綏芬河市解除集中隔離，由舒蘭市120救護車單獨轉運回舒蘭市集中隔離點繼續進行集中單獨隔離醫學觀察，4月25日進行第五次核酸檢測，結果為陰性，4月26日進行第六次核酸檢測，結果為陰性。

4月28日進行第七次核酸檢測，結果為陰性，血清抗體檢測IgM和IgG均為陽性，當日被轉運至舒蘭市人民醫院發熱門診隔離診治。不過，當日她肺部CT檢查突然有影像學改變，4月29日經省、市專家組會診，診斷為確診病例。

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