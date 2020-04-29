鄰居內褲曬對門！他掛「爺爺遺照」反擊：師父說等孩子7歲才能撤

▲鄰居間的糾紛五花八門，最後往往訴諸法律，才能討回公道。（圖／示意圖，資料照片）

圖文／CTWANT

新北市三重區一名林姓女子，去年砸了1610萬，買下三重某大樓的一間13樓房子，結果入住後才發現，住在他對門的陳姓鄰居，將祖先遺照放在門口，導致她每天進出家門都會看見遺照，身心受到極大傷害及干擾。但她勸告鄰居拿下，卻被以「師父說，等孩子7歲再撤才可以保平安」為理由拒絕撤除遺照。林女因此提出「排除侵害」訴訟，法院審理後認定，陳姓鄰居將遺照掛在公用牆壁，已違反了公寓大廈管理條例，判決他必須拿下遺照。

判決書指出，林女在去年買下新北市三重區這間物在13樓房子，但在實際入住後才發現，住在她家對面的陳姓鄰居，竟然把家裡祖先的遺照，大剌剌掛在家門口，且還設置香案祭拜，讓她擔心被觸霉頭和詛咒，每天心神不寧，住得不安心，要改租他人也困難，只好低價賠售轉手，並提出訴訟，要求賠償租金、精神損失共計80萬餘元。

對於被鄰居提告，陳男則辯稱，因為林女的前任屋主，曾經在牆壁掛著內褲對著他家，導致她的家運、風水變差，後來問過師父，說是要掛爺爺的遺照，掛到兒子7歲才能撤下，才會於2017年掛上祖先遺照。陳男孩說，這是他的宗教信仰，「等兒子再大個2歲，就會安心取下了。」

不過新北地院審理後認為，陳男將祖先遺照掛在公共區域牆壁上，行為已經違反公寓大廈管理條例，而他以宗教信仰當藉口，則是涉嫌犯下《民法》的「故意以背於善良風俗方法，加損害於他人。」地院審酌陳男已將雜物清除，最後只判他必須清除遺照，至於林女所申請的賠償，最後全數被駁回。

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