金正恩傳病危…衛星照竟拍到「豪華遊艇」！　疑在元山別墅騎馬玩水

▲ 金正恩此前視察前線遠端炮兵部隊發射火箭砲的訓練。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩驚傳心血管手術後病危，至今未獲證實，官媒也未正面澄清。另有說法指出，他正待在江原道的「第二官邸」元山別莊（北韓稱「特閣」）。北韓監察網站28日公布最新衛星照指出，金正恩的豪華遊艇出現在元山，可能代表金正恩在此停留。

《北韓專家》（NK PRO）28日指出，「透過衛星照捕捉到，4月經常有艘豪華遊艇出現在元山碼頭。北韓14日試射短程地對艦巡弋飛彈前後，這些船隻也有特殊動向。過去這些豪華遊艇有動靜時，與金正恩的動線都高度相關，顯示金正恩目前正停留該地區的可能性。」

▲▼ 金正恩元山別莊位置。（圖／翻攝自Google Earth）

南韓《中央日報》分析Google Earth衛星照指出，2015年5月7日及13日、2019年7月22日有豪華遊艇出現在元山別莊碼頭時，金正恩的確都在附近。且每逢遊艇出現，北韓幾乎都有試射武器等軍事行動。

北韓官媒2015年5月9日、11日及15日分別報導金正恩前往視察新浦遠洋水產聯合企業所、戰略潛艦彈道飛彈水中試射、安邊養魚場及新昌養魚場；去年7月23日及25日則報導，金正恩在新浦視察新型潛艦、在元山虎島半島指導試射北韓版伊斯坎德爾飛彈。可見遊艇出現的時機與金正恩待在元山的時間大致吻合。

金正恩「病危說」瘋傳之際，南韓政府認為，他正待在元山別莊，秘密視察附近地區。也有人認為，由於平壤出現新冠肺炎（COVID-19）疫情，金正恩才前往元山避難，也利用遊艇和不久前剛改建的馬場享受休閒時光。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。