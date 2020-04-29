金正恩找法國派醫療團到平壤遭拒！2月中改請德國幫忙才獲治療

▲據傳，金正恩曾接受德國醫療團的治療。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

現年36歲的北韓領導人金正恩傳出「病危說」，外界紛紛猜測他是否已經病逝，但南韓和美國卻仍堅稱「金正恩無異樣」。對此，日本《朝日新聞》編輯委員牧野愛博引述多名韓美消息人士的話表示，北韓早在2月中旬就曾邀請德國派遣醫療團替金正恩治療，猜測金正恩的身體狀況在當時就已經出現問題。

熟知朝鮮半島議題的《朝日新聞》編輯委員牧野愛博29日透過週刊《現代商業》引述韓美消息人士言論透露，美國總統川普最近被問及金正恩的身體狀況時提到，所謂的病危說新聞引述的是「舊文件（old documents）」，川普口中的舊文件指的就是2月的情況。

▲美國總統川普曾表示，自己知道金正恩目前的狀況，但還不能向外界公開。（圖／路透社）



牧野提到，北韓今年2月曾經請求法國派遣醫療團到平壤替金正恩治療，可惜未果，因此轉而向德國請求協助。金正恩曾在2月中接受德國醫療團隊的治療，也就是說早在年初金正恩的健康就已經出現問題。據了解，法國當時似乎是因為新冠肺炎疫情才會拒絕派遣醫療團隊前往北韓。

事實上，金正恩11日在勞動黨中央委本部廳主持黨政治局會議，北韓官媒12日登出他最後一次現身的照片後，金正恩就再也沒有出現在公開場合，甚至連15日爺爺金日成冥誕的太陽節都未出席，直接缺席參拜儀式，因此引發外界臆測，金正恩本人健康是否出了狀況。

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