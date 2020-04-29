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永和分局嗆報案人「勿打110」　侯友宜怒點名分局長：處理不當

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▲▼新北市長侯友宜出席中和區佳和公園新建幼兒園及公托中心暨共構地下停車場統包工程開工典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市永和於4月初發生群毆事件，附近民眾撥110報案，卻遭員警訓斥「為何要打110」。對此，新北市長侯友宜29日表示，員警須再教育，警分局長謝宗宏回應也欠佳。

永和區民有街4日晚間發生鬥毆事件，民眾撥110報案，警員到場卻顧問報案人為何不打派出所電話，並出言訓斥該民眾。永和警分局對此表示，撥110要層層轉報，打派出所電話處理過程會比較快。

對此，新北市長侯友宜表示，民眾碰到事情第一個打110是非常正確的，所有的受理只有單一窗口，110就是即時報案電話，沒有所謂的「層層轉報」，或直接打到派出所會比較快的道理。

侯強調，打一個110專線，就是全部服務到位、全部救急到位，不能推、不能拖，沒有任何理由，所以永和分局的處理是不適當的，而且回應更不恰當，我也用電話特別跟分局長分局長講了，這樣做是不對的。他也呼籲所有警員，「請記得，新北市大小事都是每一個人單一窗口，受理後就要扛起責任來，尤其報案系統就是110！」

對於事後的懲處，侯友宜說，警察局面對這個事情，內部自行會去檢討，該怎麼做就怎麼做。對此，分局長謝宗宏回應，針對員警言詞表達不當及相關處置缺失，所有處理此案的相關同仁全依規定處分，所長也連帶責任，另將會加強教育所屬同仁，恪遵相關處理程序。

▲▼永和分局。（圖／翻攝自Google Map）

▲永和分局。（圖／翻攝自Google Map）

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