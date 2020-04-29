永和分局嗆報案人「勿打110」　侯友宜怒點名分局長：處理不當

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市永和於4月初發生群毆事件，附近民眾撥110報案，卻遭員警訓斥「為何要打110」。對此，新北市長侯友宜29日表示，員警須再教育，警分局長謝宗宏回應也欠佳。

永和區民有街4日晚間發生鬥毆事件，民眾撥110報案，警員到場卻顧問報案人為何不打派出所電話，並出言訓斥該民眾。永和警分局對此表示，撥110要層層轉報，打派出所電話處理過程會比較快。

對此，新北市長侯友宜表示，民眾碰到事情第一個打110是非常正確的，所有的受理只有單一窗口，110就是即時報案電話，沒有所謂的「層層轉報」，或直接打到派出所會比較快的道理。

侯強調，打一個110專線，就是全部服務到位、全部救急到位，不能推、不能拖，沒有任何理由，所以永和分局的處理是不適當的，而且回應更不恰當，我也用電話特別跟分局長分局長講了，這樣做是不對的。他也呼籲所有警員，「請記得，新北市大小事都是每一個人單一窗口，受理後就要扛起責任來，尤其報案系統就是110！」

對於事後的懲處，侯友宜說，警察局面對這個事情，內部自行會去檢討，該怎麼做就怎麼做。對此，分局長謝宗宏回應，針對員警言詞表達不當及相關處置缺失，所有處理此案的相關同仁全依規定處分，所長也連帶責任，另將會加強教育所屬同仁，恪遵相關處理程序。

▲永和分局。（圖／翻攝自Google Map）