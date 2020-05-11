愛戴耳機「搭常見壞習慣」　10歲男童耳朵長出「黑色蘑菇森林」　

▲耳道長出一片黑森林，文末有無馬賽克版本，請斟酌觀看。（圖／翻攝自搜狐健康）

記者劉亭／綜合報導

北京一名10歲男童最近總說聽不清楚、耳朵很癢，媽媽因此帶著他到醫院求診。沒想到醫生檢查卻驚見，男童外耳道內發黴，出現一片「黑色森林」，詢問下得知原來是長期戴耳機導致。

綜合陸媒報導，院順義婦兒醫院耳鼻咽喉頭頸外科診室吳宇華醫師表示，男孩的耳朵裡長了絨毛狀真菌絲團。而這種黴菌會在耳朵落地發芽，與男童的壞習慣有關。

吳宇華透露，因為男童長期佩戴入耳式耳機，導致外耳道內長時間不通風，局部潮熱，而且他還喜歡反覆掏耳朵，導致局部黏膜損傷，最終發生了外耳道真菌病，在春夏期間空氣潮濕、溫度升高，替黴菌生長提供了良好的條件。

吳宇華介紹，經過治療，外耳道真菌病一般在三周左右即可痊癒，男童經過治療，真菌消失，聽力也恢復到正常狀態。但是由於大部分真菌病容易復發，所以要小心預防。

吳宇華解釋，外耳道真菌病早期可無症狀，多在體檢中偶然發現。真菌侵入上皮後可出現耳內癢、不適、悶脹感。真菌絲和外耳道的脫落上皮等組成痂皮阻塞外耳道，甚至與鼓膜接觸時，引起耳鳴和聽力下降。真菌合併細菌感染加重時，會出現明顯的耳痛。

【以下照片可能造成身體不適，請自行斟酌觀看】

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