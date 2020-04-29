「回到美國就到家了」　肉麻詩作歌頌抗疫...網友痛罵是非不分！

▲ 大陸《中學生導報》回應，遭到冒用出刊詩作。（圖／翻攝 微博 觀察者網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）爆發後，大陸出現不少歌頌抗疫的詩詞或報導。其中，發行量最大的中學生報紙《中學生導報》，刊登一首題為「新冠病毒終於哭了」的詩作，稱「我要回到美國去…回到美國我就到家了」等。引起網友批評，引導學生是非不分。《中學生導報》編輯部28日發出最新聲明，從未出刊這篇新詩，「報刊號遭到盜用。」

根據星島日報指出，這篇新詩內容寫下，「我要走了，我要回美國了，回到美國我就到家了……真後悔到中國來。在這裏我實在是混不下去了。中國的山太多，甚麼火神山、雷神山、鍾南山……」這首詩將新冠病毒擬人化並以第一人稱寫出，通篇歌大陸抗疫成果，還隱喻病毒來自美國。

▲ 大陸《中學生導報》銷售十分好。（圖／翻攝 微博）

詩作一出來，立刻在大陸各大知名社群網站瘋傳。有網友表示「這可比《方艙醫院真神奇》還令人可怕」。網民紛紛批評這首詩在「荼毒青少年」。大陸媒體新京報也發評論，呼籲讓「毒詩」遠離孩子。環球時報也引述爆料網友評論，認為詩作內容肉麻到令人無語的程度，個別語句也有可能誤導年輕孩子。

據了解，《中學生導報》是由中學生導報社主辦，蘭州日報社主管的全國統一發行的教輔類報紙，創辦於1980年，國內統一刊號是CN62-0021，也是大陸國家二級刊物，教輔類報紙最高級別，發行量十分龐大。

▲中學生導報回應，報刊號被冒用。（圖／翻攝 微博）

針對，對於網傳中學生導報刊發詩作《新冠病毒終於哭了》一事，其主管報社蘭州日報社28日下午發出最新聲明，「報刊號遭人惡意盜用，相關詩作並非中學生導報編輯部選登。」聲明還強調，受疫情影響，中學生導報2020年沒有出版任何有關高考的專版、專刊。