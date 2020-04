「金正恩妹」抨擊美媒捏造假新聞「UFO事件也一樣」　自介洩底：假帳號

▲金正恩胞妹金與正,言詞作風火爆。(圖/路透社)

即便美國及南韓都出面說明金正恩平安無事,全球對於北韓領導人的「駕崩內幕」仍熱烈討論;推特上出現貌似妹妹金與正的帳號,便發文砲轟《福斯新聞》捏造假新聞,幫助美國轉移國內疫情輿論壓力,做法就和五角大廈發布UFO影片如出一轍,更爆氣詛咒「這種假新聞媒體去死吧」!事實上,該帳號是個假帳號,金與正並沒有公開說出這類詛咒人的話。

當金正恩生死成謎的消息傳出之初,聲稱金與正的帳號26日就在推特上呼籲,「世界應該關注COVID-19(2019新型冠狀病毒),而不是假新聞」,雖未提及金正恩或北韓等字眼,但意思明顯。

隨著「中朝列車已經停駛數周」,以及熟悉北韓的資深記者假定火車停元山市過久,「金正恩肯定死亡」,還有「中國醫療團隊證實金正恩手術失敗」等眾多說法湧出,金正恩議題持續博取各大社群平台使用者的眼球。

美國五角大廈更於美東時間周一(27日)公布3段UFO的影片,罕見證實其中一段影片是2004年的事件,另外2則是2015年1月的事件。對此,「金與正帳號」也在同天發推,抨擊美國媒體在捏造完金正恩死訊的假新聞後,現在又開始找別的東西來轉移輿論壓力,企圖讓人們的注意力從新冠肺炎疫情上移開,「這種假新聞媒體應該都去死一死」!

「金與正帳號」甚至轉發美國總統川普的推文「假新聞是全球公敵」,並寫下「感謝您的迴響」。其實她在推特底下對網友留言的回覆更嗆辣,當網友問到「金正恩何時舉行葬禮」,她回答「在你葬禮結束之後」。

「金與正帳號」痛批媒體應該要負責任,審慎篩選消息來源,而不是捕風捉影。她直指西方媒體都針對北韓,但此舉和北韓準備要發展更和平關係的理念相違背。

不過川普27日曾表示自己清楚金正恩的情況,「希望他平安無事」;南韓《朝鮮日報》也報導美、韓偵測衛星,都拍到金正恩在渡假勝地元山市騎馬,和玩水上活動。

慣於封鎖消息的北韓儘管多次「闢謠」,卻也都是間接證據,遲遲不見金正恩本人出現在鏡頭前。加上駐外30年的叔叔金平日突然回國,也引起國際關注,是否準備回來接班。

