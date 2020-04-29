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新品種「友旺南瓜」抗三種病毒產量高　適合有機栽培價格更好

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▲▼花蓮農改場發表友旺南瓜的有機棚架栽培方式，參與觀摩會的農友反應十分良好。（圖／花蓮農改場提供，下同）

花蓮農改場發表友旺南瓜的有機棚架栽培方式，參與觀摩會的農友反應十分良好。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮區農業改良場研發的南瓜抗病新品種友旺南瓜有機栽培示範28日於壽豐鄉觀自在農場發表，友旺南瓜由於可抗3種病毒的特性，十分適合有機栽培，自從在三年前發表之後開始大賣，28日農改場發表了友旺南瓜的有機棚架栽培方式，產量及品質都十分優良，值得農友採行。
   
由於南瓜的病毒病越來越嚴重，花蓮農改場與亞蔬-世界蔬菜中心從2012年開始正式合作抗病毒南瓜品系的選拔及觀察試驗，育成了新一代雜交品種「花蓮亞蔬二號-友旺」（友旺南瓜），並於2019年7月獲得品種權。友旺南瓜產量高、可以抗矮南瓜黃化嵌紋病毒病與胡瓜嵌紋病毒病兩種病毒，可以減少農藥防治，十分適合有機及友善農業栽植。

▲▼花蓮農改場發表友旺南瓜的有機棚架栽培方式，參與觀摩會的農友反應十分良好。（圖／花蓮農改場提供，下同）
 
花蓮農改場作物改良課園藝研究室副研究員王啓正表示：傳統的中國南瓜雖然較西洋南瓜耐熱，但因為高溫容易罹患病毒病，使得定植期也集中在十月到隔年二月，因此產量集中在二月到四月。友旺南瓜較耐熱也耐病毒且產量高，在中部地區可以在二月起到三月中旬、甚至可在四月中以前定植，在南瓜價格較好的五月初至七月收成。而且友旺吃起來鬆甜、黏Q，且比傳統的木瓜型南瓜好裝箱，上拍賣市場更有利。友旺南瓜只要注意梅雨季疫一病的防治與開花期的瓜實蠅防治，慣行栽培每公頃產量可達32噸以上，有機栽培也可達20噸以上，而今年的水平棚架有機栽培估計更可達25噸以上。

▲▼花蓮農改場發表友旺南瓜的有機棚架栽培方式，參與觀摩會的農友反應十分良好。（圖／花蓮農改場提供，下同）

友旺南瓜由於有抗3種病毒特性，產量及品質都十分優良，極適合有機栽培。

參加示範的林瑞鵬農友表示去年有試種一些友旺南瓜，覺得很好種也很好吃，因此今年再利用栽培苦瓜的水平棚架以有機栽培友旺南瓜，在梅雨期間為了防止花粉因為下雨無效，可進行人工授粉，今年春天溫度低，而且有使用黃色黏板捕抓瓜實蠅，使瓜實蠅密度降低，因此落果少產量增加許多，預計五月溫度上升後將會蓋上防蟲網以防止日漸增多的瓜實蠅叮咬造成落果。

▲▼花蓮農改場發表友旺南瓜的有機棚架栽培方式，參與觀摩會的農友反應十分良好。（圖／花蓮農改場提供，下同）

 友旺南瓜外觀為文旦型賣像好，也比傳統的木瓜型南瓜好裝箱。
   
觀摩會參與的農友反應十分良好，都認為友旺南瓜好吃，由於母花多使得產量很高，而且外觀為文旦型賣像又好，比傳統的木瓜型南瓜好裝箱，若利用有機水平棚架栽培，果實的外觀顏色及果粉均勻，相信價錢會更好。

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