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「輾壓傷」別低估　筋膜分離外觀不易察覺因缺血易致壞死

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▲台南市立安南醫整形外科醫療團隊，幫助林阿姨找回買菜顧家的人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫整形外科醫療團隊，幫助林阿姨找回買菜顧家的人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

80歲林阿姨，騎機車買菜時和貨車擦撞，倒下瞬間手掌和小腿下部被貨車輪胎「輾壓」，急診檢查後發現她右側鎖骨骨折、手背跟小腿都有開放性傷口，小腿撕裂傷一路延伸到足背，醫師並發現其皮膚有撕脫傷情形，後續皮膚大片壞死機率高，此時林阿姨跟家屬才驚覺這不是只是一條簡單的撕裂傷而已。

安南醫院整形外科王冠智醫師表示，像林阿姨這樣「輾壓」過皮膚的情況，往往會被患者跟家屬低估傷口嚴重度，因為他們都只見到外觀長撕裂傷，但卻沒注意到其實皮下筋膜和上層皮膚跟脂肪層早已經分離了，因此皮膚可以滑動，醫療上稱之「撕脫傷」。

▲台南市立安南醫整形外科醫療團隊，幫助林阿姨找回買菜顧家的人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

王冠智醫師說，皮膚之血液供應主要是來自深層血管藉由穿通支經過肌肉、筋膜、皮下脂肪最後才注入至表皮，而「撕脫傷」常造成穿通支經的血流被阻斷而讓皮膚缺乏血液，這也就是所以經常3~4天後病患皮膚已開始出現水泡、黑斑等壞死症狀時，才會驚覺原來不是只有撕裂傷這麼單純而已。這時，多次清創手術和植皮甚至局部皮瓣重建來處理「撕脫傷」傷口。

骨科醫師許峻誠指出，鎖骨骨折如無移位過多或斷端處去壓迫皮膚，通常取保守治療-用三角巾來保護受傷手臂，約3個月左右可初步癒合疼痛減輕；但如移位過多要考慮骨折不癒合的情況，因此接受開刀固定骨折會恢復比較快，可縮短疼痛時間可及早復健。目前一些臨床醫學資料顯示，手術治療比保守治療在骨折癒合及疼痛控制上更是大有幫助。

▲台南市立安南醫整形外科醫療團隊，幫助林阿姨找回買菜顧家的人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現在手術技術進步加上鎖定骨板的發明，改善傳統骨板傷口大且又不夠服貼骨頭產生刺激皮膚問題，骨釘也較不易鬆脫，因此開刀治療鎖骨骨折方式已漸形成主流，可快速降低疼痛及降低鎖骨骨折癒合不良所導致肩部外觀變形或肩膀無力活動受限跟慢性疼痛等相關後遺症。

王冠智醫師說，經過3~4天觀察期後，林阿姨皮膚已開始出現水泡和黑斑，後續又接受清創手術去除壞死皮膚，最後採用植皮方式來重新置換全小腿下部及足背三分之二的皮膚，所幸林阿姨在後續3個月追蹤時間內已正常恢復行走。

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