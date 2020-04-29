「官兵女友無確診，連我們都覺得很神」　醫曝明確敵人：一起打敗他好嗎？

▲敦睦艦隊磐石艦累計31名官兵染疫。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

面對新冠肺炎疫情，台灣已經連3天0確診，且連續16天沒有新增本土病例。對於敦睦艦隊群聚感染事件，有醫師直言，「官兵的女朋友都沒有確診，我們必須坦白說，連我們都覺得很神，但這真的沒辦法作假…敵人很明確在哪裡了，我們一起打敗他，好嗎？」

醫師28日在「MedPartner 美的好朋友」臉書醫療粉專發文說，「你可以不相信政治人物，可以不相信指揮中心，也可以不要相信任何人，但希望你至少可以相信全國的醫療人員，相信民主自由不會讓真相被掩蓋。」

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醫師表示，這除非是防疫人員、採檢的醫師跟護理師、負責檢驗的醫檢師，還有經手相關資料的資訊人員跟醫療行政人員，「全部」都把良知丟了，一起隱匿資訊才有可能把確診案例蓋牌，「這在台灣幾乎是不可能做到的事。」

醫師指出，「有人說你們醫療人員都綠的、1450、菸粉、英粉...什麼碗糕的，但醫療人員這個大群體內，各種政黨傾向的人都有，至少國防醫學院系統一般來說不可能被認為偏綠吧？但我們在執行醫療業務的時候，一定會把政治的傾向拿掉，只做專業的事。」

▼指揮中心指揮官陳時中28日宣布連三天0確診。（圖／指揮中心提供）

醫師說，過去一段日子，台灣做了一堆檢驗：

4月14日1080人次

4月15日1275人次

4月16日1048人次

4月17日896人次

4月18日622人次

4月19日602人次

4月20日934人次

4月21日1470人次

4月22日1164人次

文中提到，這些日子有時會驗出境外移入病例，也都會通報，檢驗單位在做檢驗時，基本上是不會知道這是境外還是本土的檢體；民主環境的言論自由下，台灣基本上比較可能會有人造謠有人確診，不太可能驗出陽性卻從頭到尾被掩蓋，這應該多數台灣人都能認同。

醫師表示，「目前我們做得不錯，但也不能掉以輕心。希望大家可以團結專心防疫，不要再說政府蓋牌，因為這個說法，其實等於是在指控全國醫護都在幫政府蓋牌，但這是不可能發生的事。敵人很明確在哪裡了，我們一起打敗他，好嗎？」

中央流行疫情指揮中心28日表示，國內28日無新增個案，27日新增746例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報6萬1684例（含5萬9857例排除），其中429例確診，分別為343例境外移入、55例本土病例及31例敦睦艦隊；確診個案中6人死亡，307人解除隔離，其餘持續住院隔離中。