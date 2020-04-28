陸外長王毅：中國抗疫越成功「有人越要質疑抹黑」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸的新冠肺炎疫情逐漸獲得控制，但同時也被美國政界質疑隱瞞資訊，導致疫情蔓延至全球。陸外交部長王毅近日強調，中國抗疫鬥爭越成功，有的人就越要質疑抹黑，「中國與各國合作越好，有的人就越要挑毛病，這充分暴露了他們對中國的偏見和不公！」

王毅27日與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索坤通話，他指出，中方一開始就公開透明地同國際社會分享抗疫信息，積極開展國際合作，並得到包括柬埔寨在內大多數國家的歡迎和充分肯定，「中方讚賞柬方反對將疫情政治化、污名化，堅定支持世界衛生組織在抗擊疫情中發揮應有作用，相信柬方將繼續秉持客觀立場，維護公道正義。」

▼王毅強調中國一開始就公開透明。（圖／路透社）



王毅提到，中柬友誼歷經國際風雲考驗，在這次疫情中得到進一步加強，中柬一貫在涉及雙方核心利益問題上相互支持，這不僅維護了兩國利益，也是在維護國際公平正義，「柬方主持公道，不畏強權，體現了柬作為獨立主權國家的風骨，今年是中柬建立全面戰略合作夥伴關係10週年、簽署命運共同體行動計劃一周年，我們要落實好兩國領導人共識，統籌好疫情防控和務實合作，讓雙邊關係歷經疫情淬煉後邁上新台階。」

布拉索坤表示，中方在抗疫中作出的巨大犧牲和展現的團結精神令人敬佩，中國不僅有效控制了國內疫情，也出手幫助各國抗擊疫情，這是真正的國際主義精神，柬方願同中方一道，就重點領域和項目加強合作，推動柬中合作達到新高度，「病毒是人類共同的威脅，要戰勝病毒，國際社會必須團結而不能分裂。柬方反對利用疫情對中國污名化，堅定支持世衛組織在國際抗疫合作中發揮領導作用。」

▼武漢本月解除封城，進行大規模消毒。（圖／路透社）

