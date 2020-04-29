姊姊生日變忌日！弟：拿回手機了，為何沒人救？　902包廂命危男唯一線索

▲周雨喬在902包廂被救出時已經命危，急救後仍宣告不治。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

36歲周雨喬生日當天去錢櫃歡唱，卻成了忌日。死者弟弟希望與姊姊同行的友人出面說明，他表示，已拿回姊姊的手機，知道她何時去錢櫃，「但中間過程跟為何沒有人幫忙救助，就只能等看有沒有監視器了。」他也說，同包廂被找到的插管命危張姓友人，現在應是唯一線索。

周雨喬弟弟27日在臉書貼出與姊姊的合照發文哀悼，「姊姊妳真的走了，認到屍體到送去殯儀安置，直到回家昏睡一個小時，我都認為是個夢，醒來妳就回來了....驚醒後並沒有....妳走了，爸媽剩我一個人扛，我真的害怕扛不住。」

弟弟說，「從小妳就最疼我，我惹了一堆事都是妳包容，幫我善後。但妳走得很安詳，沒有掙扎，也沒有燒燙傷痕，就像睡美人一樣。妳辛苦了那麼久，如今走了，這個家我會替妳扛下去。我真的不是個好弟弟，沒有在妳在世時當個乖小孩....希望妳當個快樂的天使，保佑著我跟爸媽外婆們。」

▼周雨喬生日當天去錢櫃歡唱，卻成了忌日，讓家人十分悲痛。（圖／東森新聞）

弟弟也發文希望當天姊姊同行的友人出面說明，「幫我問問那天有去錢櫃的人，有沒有當天跟我姊約的，或是有看到我姊的人，可以幫我找找讓他們跟我聯絡。我跟家人親朋好友目前都不知道我姊姊跟誰去的錢櫃，甚至為什麼我姊會沒辦法逃生......」

而弟弟28日晚間透露，「謝謝大家，手機已經拿回來了，已經知道何時去的了。但中間過程跟為何沒有人幫忙救助，就只能等看有沒有監視器了。」

當天周雨喬和閨蜜、朋友一起相約到902包廂歡唱，慶祝她的36歲生日，但火警發生當下，根據其他包廂民眾說法，都沒有人聽到警鈴通知，許多人發現時都已經來不及，濃煙接連竄進包廂內，導致周姓死者受困火場難以逃出，被救出時已經命危，急救後仍宣告不治。

▼死者弟弟想要真相。（圖／東森新聞）

弟弟對《東森新聞》表示，其實當天一早7時，姊姊有電話給他，但他沒接到也沒想太多，現在想想如果接了，結果會不會改變？因事發至今，依舊不清楚是姊姊的哪位朋友帶她去唱歌。

弟弟現在懷疑和姊姊在902包廂被找到的插管命危張姓友人，應該是當時一起逃命到9樓，但姊姊命喪火窟，而他恐怕是現在唯一線索。