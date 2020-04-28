侯友宜「超前部署」不只防疫也要防汛　拚市政衝鶯歌視察防災整備

▲新北市長侯友宜28日視察鶯歌防汛工程整備。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜除了防疫做到超前部署，市政也是馬不停蹄，他28日上午8點召開第48次防疫會議，9點聽取道安會報，緊接著10點半出席治安會報，下午2點前往到鶯歌視察東門溪防汛整備，為梅雨季節提前做好防災部署。

侯友宜視察後表示，在拚防疫的期間要「料敵從嚴、禦敵從寬」，汛期快到了，也要拚防汛，防疫跟防汛都是民眾最關心的議題，尤其在去年鶯桃路、福德路一段，以及正義交流道，造成積淹水，希望往後不要再發生一樣的惡夢。

侯友宜說，鶯歌一代淹水問題是讓居民最痛苦的事情，所以特別到此來看東門溪的整治、鶯歌溪排水功能的施作，以及再加上設置抽水井，解決當地的積淹水問題。水利局報告，一年中能夠做到集水井以及東門溪的整治，兩年工程期包括滯洪池，以及整個大排水溝的東門溪的堤岸都做好整治，才能夠一勞永逸。

侯友宜強調，希望鶯歌區積淹水的噩夢不要再發生；也要謝謝立委在中央幫忙爭取預算跟地方共同來拚市政，讓地方能夠安居樂業，讓大家在汛期都能平安無事。

去年幾場豪大雨造成鶯歌東門溪暴漲，鳳鳴地區的鶯桃路部分路段和永吉市民活動中心，另外中正二路一帶鐵路平交道局部積淹水，導致火車停駛、民眾下班回家塞車。當地投入2大淹水區域治水計畫，包括鳳鳴地區東門溪整治及升級中正二、三路下水道系統。

水利局去年邀集鶯歌區公所、養工處、捷運局及當地里長現勘，針對鶯桃路路段的雨水下水道及道路側溝進行檢視。經水利局調查，因遭異物堵塞阻礙排水及排水容量不足問題，嚴重影響道路側溝容納排水效率降低。

水利局目前已完成東門溪河段辦理了堤防加高、增設排水箱涵等應急工程，去年12月拆除阻擋東門溪河道的建物，今年4月防汛期前完成第二期護岸新建工程，有效增加東門溪通洪斷面，使河道排洪能力滿足了10年防洪頻率保護標準。

水利局指出，中正二、三路改善工程完工前，現場皆已備有應急方案，因應今年汛期。為增加鶯桃路段整體排水容量，新北捷運局在辦理三鶯線工程時，一併施作鶯桃路413巷至褔德一路新設雨水下水道，在今年3月進場施工，預計最快明年4月底可完工。鳳鳴周邊的永吉市民活動中心前也新設集水井及抽水設備，今年4月10月進場施工，預計同年7月底前完工。

另外，中正二路一帶鐵路平交道周邊道路，規畫在中正二路及八德路新設雨水箱涵，全長計1142公尺，工程經費約9千萬元，最終接入尖山溝，工程部分於今年底發包，明年底前完工。

▼新北市長侯友宜28日視察鶯歌東門昔防汛工程整備，並聽取水利局工程簡報。（圖／記者羅婉庭攝）