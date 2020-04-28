　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成大打造全球最優「緊急檢疫醫院」原型　「超前部署」3天內可完工

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲成功大學向全球發表展示自主研發的台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，能因地制宜快速搭建檢疫醫院負壓病房組合，並可規劃醫護與病患動線分離，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學向全球發表展示自主研發的台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

“QurE, NCKU Can Help!”成大醫院建築團隊向國家隊邁進！成功大學28日以1：1實體尺寸，向全球發表展示自主研發的台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，能因地制宜快速搭建檢疫醫院負壓病房組合，可規劃醫護與病患動線分離，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。

▲成功大學向全球發表展示自主研發的台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，能因地制宜快速搭建檢疫醫院負壓病房組合，並可規劃醫護與病患動線分離，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

成大指出，該設計採取模組化組裝，能因地制宜快速搭建檢疫醫院負壓病房組合，並可規劃醫護與病患動線分離，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。QurE原型屋從設計概念到實體建造的所有研發設計過程都在網站公開，提供全球下載。

為爭取時效，成大研發團隊以兩週時間組織一個跨醫學、建築、工程的研發設計團隊，以實際的行動，聯手產業與學界的力量，打造全球最優質緊急檢疫醫院原型屋，希望匯集台灣的專業智慧，提供給全球需要的國家做參考。這項研發成果不但有助台灣防疫持久戰超前部署，提升檢疫環境品質，以開放資料、模組化設計分享全球，再次證明台灣有能力貢獻全球防疫，透過循環經濟創新產業模式，實現聯合國永續發展目標（SDGs）。

▲成功大學向全球發表展示自主研發的台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，能因地制宜快速搭建檢疫醫院負壓病房組合，並可規劃醫護與病患動線分離，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲特地出席發表會，也在成大校長蘇慧貞、成大醫院院長沈孟儒與QurE設計團隊的陪同下，進入病房空間體會前瞻的防疫醫院建築原型屋。蘇慧貞校長表示，「超前」部署，意指要往前去設想有什麼是可能的需求，成大很驕傲與全球分享專業與智慧，展現出知識份子承擔社會挑戰與完成挑戰，期待世界未來會更好。沈孟儒院長指出，QurE是聚集醫學、藝術、建築、材料等人才群策群力的成績，也是大學責任的展現。

黃偉哲表示，「移動式緊急部署檢疫醫院原型」改善現有方艙醫院許多缺失，成大將學術力量投入使用端，展現台灣無限的潛力，疫情變化難測，萬一再有新變化，台灣不僅會做得更好也會是世界領頭羊。

九典建築師事務所主持人張清華建築師指出，移動式緊急部署檢疫醫院的每個單元所用的建材都是向相關業者租賃、搭建而成，任務結束後再由業者拆除運回，日後還能再利用。搭建成本一坪約8千到1、2萬元不等。

▲成功大學向全球發表展示自主研發的台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，能因地制宜快速搭建檢疫醫院負壓病房組合，並可規劃醫護與病患動線分離，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這項計劃由成大蘇慧貞校長領軍，結合成大醫院沈孟儒院長、規劃與設計學院鄭泰昇院長、九典建築師事務所等共創團隊，聯手打造從檢疫站到緊急醫院俱全的「移動式緊急部署檢疫醫院原型」。該設計最大特點在於可迅速組裝單人套房式的負壓隔離病房，病房空氣的排進氣與抽風等都經過電腦與實體模擬分析，避免病人間交叉感染。相較於全球現有方艙醫院，不但安全性大幅提升，也可保障病患醫療隱私。

團隊又精心根據感染管制原則區分清潔、緩衝、汙染做動線規劃，出入各區之間設置酒精洗手點，將醫護動線與病患動線分離。成大醫院沈孟儒院長指出綜合感染管制策略及動線規劃，不僅能有效保護醫療同仁的健康與安全，預防交叉感染，並同時保護其他病人，這對於第一線醫護人員來說，再「感心」不過了。防疫如同作戰，確保醫護同仁零感染才能避免前線同仁因病折損，預防院內感染如同為醫院築起強大的圍籬，是保障民眾健康的最後防線。

▲成功大學向全球發表展示自主研發的台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，能因地制宜快速搭建檢疫醫院負壓病房組合，並可規劃醫護與病患動線分離，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

考量防疫的急迫性，「移動式緊急部署檢疫醫院原型」每個空間單位用的材料與尺寸都是容易取得現有建材，平均3天可搭建完成，設計時也考慮到台灣氣候溼熱的問題，基地架高，屋頂是傳統的斜頂，有助於散熱、隔熱也減少能源消耗。

目前各國緊急部署檢疫醫院大致分為三大類，一、帳棚式臨時設發燒篩檢站。二、利用大型場館，設置大規模病床組以安置感染病患。三、徵用現有空地臨時搭建一座大型醫療隔離所，俗稱方艙醫院。目前這些做法都有許多問題，包括臨時搭建的簡陋空間過於悶熱、沒有廁所、群聚感染、病人缺乏隱私、醫護人員健康安全受威脅等。

▲成功大學向全球發表展示自主研發的台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，能因地制宜快速搭建檢疫醫院負壓病房組合，並可規劃醫護與病患動線分離，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全球疫情仍緊繃，「移動式緊急檢疫醫院原型」從概念設計、檢疫動線、環境模擬、建模到完成1:1足尺寸的示範空間，團隊前後只花費兩週時間，滿足防疫超前部署的需求，也改善現今各國各類緊急部署檢疫醫院存在的許多問題。

▲成功大學向全球發表展示自主研發的台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，能因地制宜快速搭建檢疫醫院負壓病房組合，並可規劃醫護與病患動線分離，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大是國內唯一同時具有醫學系與建築系的大學，蘇慧貞校長表示，成大有責任貢獻台灣對於防疫的部署。台灣可以跨域整合全瞻的醫療團隊，健全的公共衛生體系、創新的建築設計營造工程能力，以台灣的智慧，提供全球需要的國家做參考，讓世界知道「Taiwan Can Help」!

成大指出，這一座QurE原型屋展覽將開放民眾參觀到5月11日，之後將移做成大校園工程的工務所，成為當今循環經濟的典範。QurE原型設計網站網址：https://qure.gs.ncku.edu.tw

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫

ET快訊
賀連三天「+0」！超商咖啡買11送11　餐飲優惠一次看
林森錢櫃2月逐層關閉安全設施！大心工程認了：3月底關閉消防水
台灣不需要普篩！　陳時中「幫全國上課」一張圖就看懂
台灣開放捐口罩救世界　才一天響應數量驚人！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張上淳曝「17年前抗煞心情」　狂讚：民眾、媒體水準「比SARS時期更高」

口罩量能足「14天9片」有望增加？　陳時中曝可能性：有一點點浪費

台南學甲秘境「老塘湖藝術村」　以「武俠」作化妝室

成大打造全球最優「緊急檢疫醫院」原型　「超前部署」3天內可完工

抗疫100天「天天有驚喜」　周志浩曝這點讓他最感動

首例個案三陰復陽　張上淳： 「尾端時陰時陽階段」周遭人威脅低

WHO疫情報告「把台灣列入中國大陸一省」　陳時中「霸氣護台」：不道德！

阿中部長上課啦！　精美18張圖搞懂「台灣防疫100日」過程

疫情和緩可鬆綁禁令？陳時中搬「孫子兵法名言」：有開放本錢

影／鋼鐵部長率隊抗疫百日！　陳時中回想「2關鍵時刻」最緊張

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

張上淳曝「17年前抗煞心情」　狂讚：民眾、媒體水準「比SARS時期更高」

口罩量能足「14天9片」有望增加？　陳時中曝可能性：有一點點浪費

台南學甲秘境「老塘湖藝術村」　以「武俠」作化妝室

成大打造全球最優「緊急檢疫醫院」原型　「超前部署」3天內可完工

抗疫100天「天天有驚喜」　周志浩曝這點讓他最感動

首例個案三陰復陽　張上淳： 「尾端時陰時陽階段」周遭人威脅低

WHO疫情報告「把台灣列入中國大陸一省」　陳時中「霸氣護台」：不道德！

阿中部長上課啦！　精美18張圖搞懂「台灣防疫100日」過程

疫情和緩可鬆綁禁令？陳時中搬「孫子兵法名言」：有開放本錢

影／鋼鐵部長率隊抗疫百日！　陳時中回想「2關鍵時刻」最緊張

錢櫃中華店、松江店、南京店安檢不合格　北市府共罰36萬

永康警添購可攜式照明設備　提升路檢執勤安全

數學老師「激似橋本環奈」超空靈！制服照紅到日本...釣出本尊甜回

安以軒豪宅內部照曝光！　「客廳、樓梯口全藏亮點」…網友眼尖：有20億名畫

全球確診數破300萬！各國「逐步解封」計畫一次看　丹麥搶先重啟校園

終於等到艾莉？索尼公佈《最後生還者2》與《對馬戰鬼》最新發售日期

張上淳曝「17年前抗煞心情」　狂讚：民眾、媒體水準「比SARS時期更高」

口罩量能足「14天9片」有望增加？　陳時中曝可能性：有一點點浪費

愛滋橘貓流浪傷眼、斷牙「滿臉苦楚」　遇到她會呼嚕了

小鮮肉失戀傷心欲絕...暴飲暴食「體重飆破107kg」！醫嘆：胃要切掉

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

生活熱門新聞

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

專家曝「砲友難扶正」：邊X妳邊嫌妳髒

梅雨季要來了！氣象局雨量預測出爐

陳時中：12萬人響應捐口罩救世界

她爽領「寶石激光藍口罩」...一看本體心涼

iPhone 6S→新一代SE！他用2天曝滿意心得

鄉民納悶找嘸「周揚青爸」資料…網曝：查不到才可怕

清純妹求P圖！老司機「解鎖深海溝」

捐口罩助世界　 網翻出「唐鳳推特發文」：效率太驚人

台灣普篩吵不停！阿中部長「幫全國上課」：要花690億「還會留下偽陰性」

今起飆破30度！今年第1號颱風「黃蜂」可能生成時間曝

更多熱門

相關新聞

「晶片身分證」該超前部署了

「晶片身分證」該超前部署了

內政部預計自今年度（109年）10月起，全面換發晶片身分證（eID），以取代原來的紙本身分證，讓政府能夠進一步提供數位化服務。eID功能仍是辨識身分的工具，方便民眾以數位且安全的方式，使用個人資料，如果沒有這項基礎建設，將較不易推動我國成為數位國家。

戴口罩還要防曬？ 學者點出拒絕黑老肌關鍵

戴口罩還要防曬？ 學者點出拒絕黑老肌關鍵

台中25日兵推！盧秀燕曝「沒有要封城」：是超前部署

台中25日兵推！盧秀燕曝「沒有要封城」：是超前部署

海軍確診成大打球　14接觸者居家隔離

海軍確診成大打球　14接觸者居家隔離

三帆製藥贈成大防疫養生茶與舒緩貼布

三帆製藥贈成大防疫養生茶與舒緩貼布

關鍵字：

緊急檢疫醫院原型屋成大超前部署

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

忍住不上床就有300萬入袋！

黃包包哽咽道歉閃亮亮家人！

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面