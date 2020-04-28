成大打造全球最優「緊急檢疫醫院」原型　「超前部署」3天內可完工

▲成功大學向全球發表展示自主研發的台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

“QurE, NCKU Can Help!”成大醫院建築團隊向國家隊邁進！成功大學28日以1：1實體尺寸，向全球發表展示自主研發的台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，能因地制宜快速搭建檢疫醫院負壓病房組合，可規劃醫護與病患動線分離，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。

請繼續往下閱讀...

成大指出，該設計採取模組化組裝，能因地制宜快速搭建檢疫醫院負壓病房組合，並可規劃醫護與病患動線分離，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境。QurE原型屋從設計概念到實體建造的所有研發設計過程都在網站公開，提供全球下載。

為爭取時效，成大研發團隊以兩週時間組織一個跨醫學、建築、工程的研發設計團隊，以實際的行動，聯手產業與學界的力量，打造全球最優質緊急檢疫醫院原型屋，希望匯集台灣的專業智慧，提供給全球需要的國家做參考。這項研發成果不但有助台灣防疫持久戰超前部署，提升檢疫環境品質，以開放資料、模組化設計分享全球，再次證明台灣有能力貢獻全球防疫，透過循環經濟創新產業模式，實現聯合國永續發展目標（SDGs）。

台南市長黃偉哲特地出席發表會，也在成大校長蘇慧貞、成大醫院院長沈孟儒與QurE設計團隊的陪同下，進入病房空間體會前瞻的防疫醫院建築原型屋。蘇慧貞校長表示，「超前」部署，意指要往前去設想有什麼是可能的需求，成大很驕傲與全球分享專業與智慧，展現出知識份子承擔社會挑戰與完成挑戰，期待世界未來會更好。沈孟儒院長指出，QurE是聚集醫學、藝術、建築、材料等人才群策群力的成績，也是大學責任的展現。

黃偉哲表示，「移動式緊急部署檢疫醫院原型」改善現有方艙醫院許多缺失，成大將學術力量投入使用端，展現台灣無限的潛力，疫情變化難測，萬一再有新變化，台灣不僅會做得更好也會是世界領頭羊。

九典建築師事務所主持人張清華建築師指出，移動式緊急部署檢疫醫院的每個單元所用的建材都是向相關業者租賃、搭建而成，任務結束後再由業者拆除運回，日後還能再利用。搭建成本一坪約8千到1、2萬元不等。

這項計劃由成大蘇慧貞校長領軍，結合成大醫院沈孟儒院長、規劃與設計學院鄭泰昇院長、九典建築師事務所等共創團隊，聯手打造從檢疫站到緊急醫院俱全的「移動式緊急部署檢疫醫院原型」。該設計最大特點在於可迅速組裝單人套房式的負壓隔離病房，病房空氣的排進氣與抽風等都經過電腦與實體模擬分析，避免病人間交叉感染。相較於全球現有方艙醫院，不但安全性大幅提升，也可保障病患醫療隱私。

團隊又精心根據感染管制原則區分清潔、緩衝、汙染做動線規劃，出入各區之間設置酒精洗手點，將醫護動線與病患動線分離。成大醫院沈孟儒院長指出綜合感染管制策略及動線規劃，不僅能有效保護醫療同仁的健康與安全，預防交叉感染，並同時保護其他病人，這對於第一線醫護人員來說，再「感心」不過了。防疫如同作戰，確保醫護同仁零感染才能避免前線同仁因病折損，預防院內感染如同為醫院築起強大的圍籬，是保障民眾健康的最後防線。

考量防疫的急迫性，「移動式緊急部署檢疫醫院原型」每個空間單位用的材料與尺寸都是容易取得現有建材，平均3天可搭建完成，設計時也考慮到台灣氣候溼熱的問題，基地架高，屋頂是傳統的斜頂，有助於散熱、隔熱也減少能源消耗。

目前各國緊急部署檢疫醫院大致分為三大類，一、帳棚式臨時設發燒篩檢站。二、利用大型場館，設置大規模病床組以安置感染病患。三、徵用現有空地臨時搭建一座大型醫療隔離所，俗稱方艙醫院。目前這些做法都有許多問題，包括臨時搭建的簡陋空間過於悶熱、沒有廁所、群聚感染、病人缺乏隱私、醫護人員健康安全受威脅等。

全球疫情仍緊繃，「移動式緊急檢疫醫院原型」從概念設計、檢疫動線、環境模擬、建模到完成1:1足尺寸的示範空間，團隊前後只花費兩週時間，滿足防疫超前部署的需求，也改善現今各國各類緊急部署檢疫醫院存在的許多問題。

成大是國內唯一同時具有醫學系與建築系的大學，蘇慧貞校長表示，成大有責任貢獻台灣對於防疫的部署。台灣可以跨域整合全瞻的醫療團隊，健全的公共衛生體系、創新的建築設計營造工程能力，以台灣的智慧，提供全球需要的國家做參考，讓世界知道「Taiwan Can Help」!

成大指出，這一座QurE原型屋展覽將開放民眾參觀到5月11日，之後將移做成大校園工程的工務所，成為當今循環經濟的典範。QurE原型設計網站網址：https://qure.gs.ncku.edu.tw

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫