抗疫100天「天天有驚喜」　周志浩曝這點讓他最感動

▲指揮中心記者會。（圖／翻攝指揮中心直播）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，今日是我國抗疫第一百天，指揮中心表示，這一百天來「天天都有驚喜」，但國人都很沈穩，一關一關的度過，強調「台灣是團結的社會、對國家有信心」。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，抗疫一百天來，天天都有驚喜，但國人都很沈穩配合，一關一關的度過，最感動的就是看到台灣是團結的，對我國社會很有信心。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，要謝謝民眾每天固定在下午2點收看指揮中心的說明記者會，也讓阿中部長一戰成名，同時謝謝媒體的報導，只希望能快點結束這場戰役。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，過去一百天以來，指揮中心去年底就開始動作，其實也超過一百天，要非常感謝阿中部長帶領的防疫團隊與跨部會合作，讓台灣成為世界典範與領先，背後要感謝的太多了，包括疾管署同仁，他們都非常辛勞，從第一時間的警覺，一路下來幾乎是不眠不休的工作。

▲周志浩表示，看到台灣人民如此團結，讓他很感動。（圖／指揮中心提供）

張上淳說，除了防疫團隊外，還有地方政府、衛生單位人員的參與，其次就是警覺偵測病人，這些病人分散在非常多的醫院內，很多第一線的醫護人員照顧、通報、採檢都很辛苦，隨著新病毒一直出現新的症狀，指揮中心通報定義一直改變，一線人員醫院系統幾乎追不上，剛開始他們也會抱怨中央一改再改，但到後面也都相互理解配合，讓疫情可以密切追蹤監視。

張上淳表示，同時也要謝謝所有民眾，民眾水準很高，跟SARS當年相比水準差別很大，配合度、衛生習慣都有進步，讓這次疫情控制更為順利，雖然偶爾有居家檢疫、隔離者違規，但大部分都非常配合，只有少數幾個人沒有遵守規定，這真的很不簡單，這背後也有涉及監測系統，我國居家檢疫11萬人、居家隔離9200人，裡面只有極少數人趴趴造，大多數民眾都很配合指揮中心建議與要求，真的要很感謝這些人，讓其他人更安全，民眾的配合讓國家領先。

此外張上淳指出，媒體也比當年SARS進步很多，當年的報導是亂源之一，這次疫情媒體則是精準報導，不會製造太多恐慌，要謝謝所有媒體朋友，精準報導讓國人掌握實際狀況。