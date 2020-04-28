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陳時中指疫情6月底前告一段落　沈富雄建議：解除社交距離

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▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣疫情確診病例連續15天未出現本土個案。衛福部長陳時中27日表示，國內疫情有可能在6月底以前告一段落。對此，前立委沈富雄直言，「時中司令官，饒了我們吧！」、「我聽了差點昏倒」。

沈富雄28日在臉書指出，台灣本土案例已經連續15天零確診，而四大可能防疫破口包括，鑽石公主號遊輪、酒店女公關、清明四天連假11景點爆滿遊客、磐石軍艦31確診官兵，上列四項所匡列的上千接觸人中無一確診。

沈富雄提出3大方向建議，第一、「繼續並加強境外阻絶、境上攔截」，具體作法有3項，一、所有抵台旅客全篩，最好是快篩；二、二採陰後才解除14天居家隔離；三、備有居留地的採陰證明者不在此限，但如於兩週內發病，政府可求償25萬元以下新台幣。

沈富雄再指，第二、「解除境內各種防疫措施」，具體作法有3項，一、解除社交距離；二、戴口罩由強制改為自願；三、被停業的行業應准復業。第三、「行政院紓困的什麼金什麼券馬上就可以發，不必等到六月底」。

沈富雄還說，周末兩天蟄伏在家的人已經開始出來了，陳時中團隊迄今功績彪炳、舉世無雙，但應適時收割，與民同享成果，若一昧墨守成規、過猶不及，人民要開始造反了。

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