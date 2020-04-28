疫情和緩可鬆綁禁令？陳時中搬「孫子兵法名言」：有開放本錢

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國疫情相對和緩，連三日都是0確診，全國國人都非常開心。流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日搬出孫子兵法名言，強調「無恃其不來，恃吾有以待也」，雖然未來應該疫情不會有太大變化，但仍須謹慎對待。

中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，國內今日無新增個案；昨(27)日新增746例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報61,684例(含59,857例排除)，其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，307人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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▲我國疫情逐步和緩。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，依照疫情發展狀況，未來應該不太會有太大的變化，不過仍然必須謹慎對待，目前狀況進入到「無恃其不來，恃吾有以待也」的狀況，即使變化不大，仍須謹慎對待。

陳時中表示，我國所做的「有以待之」的行為包括醫療體系做相當準備、建立個人衛生習慣，如此一來，縱使有一些潛在的感染者冒出來，也能及時發現、隔離，且因為有足夠的社交距離，因此不會擴散太快，這樣就有開放、鬆綁禁令的本錢。

「無恃其不來，恃吾有以待也」出處為孫子兵法，意指國防的最高法則是，不可以心存僥倖，認為敵人不會來，國家安全的信心應建立在隨時準備作戰的基礎上。