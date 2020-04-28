錢櫃5死惡火／不只充電還抽菸！　施工工人梯間「踩踢菸蒂」畫面曝光

▲工人逃生梯外抽菸，還隨手將菸蒂棄置地面。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

台北市錢櫃林森店26日上午發生火警釀成5死慘劇，目前初判起火點位於5樓儲藏室插座附近，但確切起火原因仍在調查。在火警過後，監視器畫面逐一曝光，王姓工頭在火警發生前曾拿著雷射測距儀走進儲藏室內充電，約105分鐘後旋即冒出火光；梯間的監視器也拍下，火警前還有2名工人在逃生梯處抽菸，吞雲吐霧後隨手就將菸蒂棄置地面。

錢櫃林森店大樓5樓26日進行電梯工程，不料該樓層儲藏室卻突然發生大火，周遭打開的安全逃生梯瞬間形成2根巨大的煙囪，猛烈的焦煙迅速上竄，導致7、8、9樓的錢櫃包廂內瞬間遭到濃煙灌入，且火警發生當下警鈴遭到關閉，等到唱歌的民眾發現情況不對時，早已錯失逃生時機，最終這起火警釀成5人死亡、1人命危、48人輕重傷。

▲錢櫃火警釀成5死慘劇。（圖／記者邱中岳翻攝）

火警過後警消入內進行鑑識，初步確定起火點就在5樓儲藏室插座附近，經調閱監視器後，發現火警發生前105分鐘，王姓工頭曾拿著雷射測距儀入內充電，但目前仍難以認定是否與起火原因有關。此外，起火儲藏室斜對角的梯間監視器也拍下，火警發生前曾有2名工人站在逃生梯外抽菸，且在一陣吞雲吐霧後，工人竟將菸蒂直接丟棄地面，伸腳用鞋尖踩了踩後直接踢往角落。

▲工人用腳尖踩了踩後，將菸蒂往角落踢。（圖／東森新聞）

這起火警除了燒出公共場所消防設備安檢疑慮外，錢櫃電梯承包商為何能在未送消防防護計畫的情況下偷跑施工，也啟人疑竇。據了解，此次工程是由錢櫃業者先找到大包商，但由於工程包含消防管線、電梯井、地板工程、設備保養、監造驗收等多個細項，因此大包商又再往下發派給5到6個小包商。

《東森新聞》查訪，其中一間承包商登記地址就在一處住宅區內，但記者實際走訪，鄰近的住戶都不知道這裡竟然有間工程公司，就連社區警衛也頻頻搖頭，「這邊都是住戶啊，我不曉得！」

雖然目前檢警初步排除火警是由包商施工所引起，但工人在施工現場無視規定吸菸，甚至亂丟菸蒂，檢警也將會持續追查，釐清起火原因，還給家屬一個交代。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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▼其中一間承包商隱身在住宅大樓內，附近住戶、警衛全都不知。（圖／東森新聞）