LIVE／4/22稽查早知錢櫃在施工？柯文哲親上火線回應

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森店惡火釀5死悲劇，北市議員吳沛憶爆料，4月22日稽查中，檢查紀錄現場有室內裝修，質疑市府未提及這次稽查，且事發前就已知業者有施工情況。北市府下午緊急通知，市長柯文哲下午3點40分親自主持「0426火災專案記者會」，回應4月22日稽查疑雲。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲台北市林森錢櫃ktv大火，台北市長柯文哲到場關心 。（資料照／記者李毓康攝）

這場「0426火災專案」記者會，除了由柯文哲親自主持記者會，副市長黃珊珊、消防局長吳俊鴻、建管處長張明森、商業處長高振源也會出席。

回顧27日上午柯文哲率領團隊召開記者會，回應錢櫃火災事件，他表示，當時3月6日八大聯檢設備檢查合格、3月30日為今年上半年檢修申報複查合格。

不過，吳沛憶當天下午卻在議會爆料，其實4月22日還有一次稽查，但上午記者會時卻未提到，更離譜的是，當時檢查紀錄現場有室內裝修，質疑市府明知業者有施工情況，卻未檢視是否已提出消防計畫，導致憾事發生。

吳沛憶27日在議會質詢時披露，4月22日建管處主辦府級公共安全檢查，檢查紀錄表中有一個打勾的項目叫做「涉及室內裝修」，她請處長張明森解釋是什麼意思，是不是指有施工的情形？張明森一度語塞，僅回「這可能要問一下同仁⋯」；檢查紀錄表裡面打勾就有涉及室內裝修，也就是有施工的情形，代表檢查員在現場就有發現施工的情形，「消防局沒有去追查說有沒有提消防計畫嗎？都已經在施工了耶！」

消對此，防局副局長畢幼明28日上午被問及為何沒有掌握到4月22日稽查狀況，他表示，4月22日為公安聯合稽查，包括建管處、消防局、衛生局、商業處到場，各局處去檢查完後，把結果報到市府公安檢查系統，在26日事件發生當天，整理檢視歷年、例次的檢查，但是因4月22日稽查由於建管處主辦，建管處承辦人員還沒彙整完成，還沒提報系統，因此當時查系統以後，變成沒有這個案子。

「所以昨天市長說實在也很生氣，既然四天前去檢查，為什麼26日沒有呈現出來」。畢幼明說，檢查表有勾疑似室內裝修，是檢管處同仁勾的，由於資料還沒上到系統，所以在查核時沒有發現這個案子。建管處回應，通常在兩週內上傳，28日上午已經報告補登。

▲台北市林森錢櫃ktv大火，台北市副市長黃珊珊換穿消防衣進入火場勘查。（資料照／記者李毓康攝）

其他人也看了這些…

►柯文哲下令！全面清查KTV﹑電影院 錢櫃所有分店合格才能營業

►防疫趴趴走遭疑只在意民眾黨未來 柯文哲：已連任政府不須做廣告

►錢櫃沒送消防計畫「施工偷跑」 柯文哲怒：從重處分

更多熱門新聞…

►錢櫃大火柯文哲不在家被罵爆！ 黃瀞瑩「一張照」護航：有些人默默在現場做事

►內政部：錢櫃一邊裝修一邊營業 「應變計畫沒有提出來」

►錢櫃大火釀5死考慮關閉KTV？ 陳時中：無法維持安全距離就該關