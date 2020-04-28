同一班機20人確診！莫斯科飛北京148人隔離「體溫都正常」

▲大陸近期新增病例已境外輸入為主。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

陝西27日新增20例新冠肺炎確診病例、5例無症狀感染者，全都是在26日搭乘同一班航班，從莫斯科飛往北京的中國籍旅客，並在第一入境點西安咸陽機場入境檢測後確診，目前同機的148名旅客也都被隔離。

陝西衛健委28日表示，本土疫情方面，陝西已連續68天無新增本地確診病例，65天無新增疑似病例，66天無新增本地無症狀感染者，截至28日上午，累計本地確診病例共245例，其中242例治癒出院、3例死亡，治癒率達98.78%。

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陝西衛健委指出，境外輸入疫情方面，陝西新增20例確診、5例無症狀感染者，全為中國籍旅客，都是在26日乘坐乘坐莫斯科至北京航班CA910，4月27日到達第一入境點西安咸陽國際機場後入境。

陝西衛健委提到，航班落地後，該班機所有乘客落實海關檢疫、核酸檢測、點對點轉運、隔離診療、隔離醫學觀察等閉環管理措施，無陝西省內自行活動軌跡，而同機的148人屬於密切接觸者，已全部採取集中隔離醫學觀察措施。

此外，陝西衛健委也公布了25名確診者、無症狀感染者的症狀簡歷，從中可以發現，除了核酸檢測顯示為陽性外，所有人的體溫都低於37.5度，且許多人近期都沒有出現發燒、咳嗽、腹瀉等明顯症狀，只有在檢查胸部CT時發現異常。

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