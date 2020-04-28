五一連假盡量在家休假　盧秀燕授權局處長：景點人潮太多就關閉

▲▼盧秀燕表示，觀光景點如果人太多就關閉。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕28日在市政會議上表示，請民眾利用五一連假好好在家休假，減少外出，台中各個觀光景點都有人流管制，一旦人數過多無法疏散，她已授權局處長或區長可以決定關閉景點，此外，對於抽查KTV公安一事，她已要求三管齊下，確實落實檢查，因為大家都是台中人，親友們也有可能會去唱歌。

盧秀燕表示，針對五一連假，她肯定行政院的建議，就是盡量在家休假少出門，如果觀光景點人潮太多，民眾硬要進去，無法疏散，造成人流管制困難，造成群聚感染，她已授權局處長以及各區區長等首長，必要的時候得關閉景點，她再次強調，疫情期間造成大家的不方便，請多多包涵，但這是為了守護台中市，為了守護市民健康。

此外，針對台北KTV火災，盧秀燕說，大家一定要記取教訓，三管齊下做好防範，第一，本府的專案擴大稽查必須確實落實安檢，「我們都是台中人，包括我自己，你的親朋好友、左右鄰居、熟識的人都有可能出入這些場所。」因此，不要讓悲劇重演。

第二，希望業者一定要確實遵守，落實公安管理，法律有明文規定，但必須要業者去落實；第三，業者也要落實量體溫、勤洗手、及保持適當社交距離等防疫規定，惟有大家共同的努力，城市才會安全，保護自己健康，就是保護別人健康，保護自己安全，就是保護別人安全。

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