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導盲犬「淘寶」天天搭車被拒！　當場倒地嗚嗚痛哭...含淚睡著又醒

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▲導盲犬淘寶被公車拒載。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲導盲犬淘寶被公車拒載，主人擔心他心靈受傷。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

山西太原一名體驗者扮成盲人體驗生活，但不論計程車、公車都多次拒載，公車司機、乘客更開口罵人。在經過多次拒絕之後，導盲犬「淘寶」相當受傷，回家後也悶悶不樂，一個人默默偷哭，甚至睡覺到一半還哭醒。

綜合陸媒報導，莉姐（化名）表示，當時跟一位全盲視力障礙人士高先生一起，體驗盲人活動，想要親身體會盲人遇到違停車輛佔用盲道時，怎麼去通行，會遇到怎樣的情況。

▲導盲犬淘寶被公車拒載。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

影片中可見，莉姐戴著白色眼罩，手上牽著導盲犬想要搭車，但才踏上公車，司機看見「淘寶」，就要求他們下車不然報警，「狗要是咬人怎麼辦？」雖然莉姐解釋，導盲犬有經過訓練，不會咬人，且有權力搭乘公車，但最終還是被拒絕。

莉姐氣憤指出，當天高先生準備好了證件，但是司機卻視而不見，就是要他們要車，下車後「淘寶」趴在地上一動不動，「看起來非常難過，還發出哭聲，我和高老師也都哭了」。

▲導盲犬淘寶被公車拒載。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

「淘寶」的主人高志鵬透露，從2014年淘寶來之後，這樣的事幾乎每天都在發生，而狗狗每次被拒和被罵，回來都要低落很久。淘寶平時很活潑，但在體驗活動回家後，當晚鼻子一直發出嗚嗚聲，甚至睡一睡又醒來哭了。

太原公交公司工作人員27日表示，「導盲犬有殘疾人證和導盲犬資格證就可以，如果他說是導盲犬，但是沒有相關的國家發出的證書，一般有的話狗脖子上都帶著。沒有這些肯定是不行，而且殘疾人證和導盲犬資格證咱們是都要有的。」

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