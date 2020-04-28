中央三日零確診　嘉縣防疫超前佈署！健康促進、供餐延後至六月底　

▲嘉義縣疫情應變中心宣布，各機關戴口罩、暫停社區健康促進活動及共餐服務延至6月底。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府第13次應變會議28日上午召開，針對各機關、幼兒園、縣屬學校原訂戴口罩上班、上課到4月底，縣長翁章梁指示，各機關戴口罩將延長到6月底，暫停社區健康促進活動及共餐服務同步延期到6月底，後續將視疫情狀況調整。

隨新冠肺炎疫情連續15日未出現本土病例，嘉義縣第2例確診個案也在24日三採陰性康復出院，國內疫情逐漸趨於穩定，疫情看似逐漸樂觀，縣府仍不敢掉以輕心，面對5月1日勞動節連續假期將到來，再次提高防疫警覺，嚴陣以待。

▲疫情中心指揮官縣長翁章梁。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，「疫情逐漸樂觀發展，但防護不能因此鬆懈或降低」針對全面戴口罩及社區活動，包含身心障礙樂活補給站、老人食堂、社區照顧關懷據點、長青活力站、C級巷弄長照站等健康促進活動及共餐服務停辦皆延長到6月底，後續將視疫情狀況公布提早開辦或繼續延期。

面對5月即將到來的國中會考，翁章梁也要求教育處做好完善配套，提早向家長說明以利依循；防疫與縣政相同，均需超前佈署，不容顧此失彼。

此外，為了向醫護人員致敬，感謝醫護人員防疫期間對社會的貢獻，嘉義縣將延長免費搭乘公車到6月底，醫護人員(含醫師、護理師、藥劑師及相關行政人員)持識別證、工作證等相關證件，可免費搭乘嘉義縣全部路線班次，翁章梁說，5月12日為國際護士節，盼提供免費交通服務，藉此向所有的醫護人員表示感謝與敬意。

面對連續假期將至，縣內各景點管理單位除配合疫情指揮中心發佈原則，落實景點人流出入管制，翁章梁也責成文觀局與警察局，針對相關景點加強社交安全距離宣導，並由環保局配合假期前後環境清消，也提醒民眾外出戴口罩，共同落實防疫，配合各景點人流管制，避免群聚，才能玩得安心與開心。

翁章梁說，防疫與縣政相同，均需超前佈署，不容顧此失彼，當疫情緩和後，社會需要的是振興，展現原來活力，現階段已由相關局處擬定產業推動措施，待疫情緩和後，隨時啟動配套，帶動社會活力。