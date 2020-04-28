　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯P愛將再爆不倫！已婚秘書吃雞撫臀泡湯　四天三夜全直擊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼柯愛將再爆不倫。（圖／鏡週刊提供）

▲04/16 22:16 董德堉（右）與凌婉真（左）一起泡完湯後，笑著走出烏來的溫泉會館。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市長柯文哲的愛將張益贍與民眾黨立委參選人蔡宜芳上個月才驚爆不倫戀，本刊又接獲爆料，指柯P另一名愛將、台北農產公司董事長祕書董德堉，與台北市副市長蔡炳坤的祕書凌婉真過從甚密。

本刊連續多天直擊董、凌親密互動，包括到陽明山吃桶仔雞，上演女餵男、男拍女屁股戲碼，以及到烏來泡湯，甚至買了消夜進入台中某社區大樓。

請繼續往下閱讀...

▲▼柯愛將再爆不倫。（圖／鏡週刊提供）

▲柯P男女愛將董德堉、凌婉真（圖）到陽明山某餐廳吃飯，期間凌起身去廁所。

▲▼柯愛將再爆不倫。（圖／鏡週刊提供）

▲董（右）與凌（左）擦肩而過時，拍了凌的屁股（箭頭處），雙方互動十分親密。


▲▼柯愛將再爆不倫。（圖／鏡週刊提供）

▲04/14 19:21 董（圖）拍完凌的屁股後，也前往廁所解放。

爆料指出，已婚的2人之前就常利用民眾黨活動在外過夜、約會，黨內同志還以為他們是情侶，張益贍事件爆發後，董、凌有好一陣子行事格外低調小心，但最近2人又頻頻幽會，也讓外界好奇雙方的婚姻關係是否出現變化？

▲▼柯愛將再爆不倫。（圖／鏡週刊提供）

▲凌婉真（右）是柯P愛將，曾獲柯（左）親自授獎。（翻攝台北市政府官網）


▲▼柯愛將再爆不倫。（圖／鏡週刊提供）

▲04/17 17:45 董德堉（圖）在台北市政府附近的咖啡廳打筆電，順便等凌下班。

知情人士告訴本刊，凌婉真是台中人，已婚的她，丈夫、小孩都在台中，因為在台北市政府工作的關係，平常自己一人在新北市新莊獨居；董德堉則是與老婆、小孩同住新北市，之前董、凌2人經常利用民眾黨的活動在外過夜、約會，引起黨內人士注意，不了解情況的人還以為2人是情侶。

▲▼柯愛將再爆不倫。（圖／鏡週刊提供）

▲04/14 19:01 董德堉（左）和凌婉真（右）看似老夫老妻，董吃飯時甚至邊講手機邊摳腳。

▲▼柯愛將再爆不倫。（圖／鏡週刊提供）

▲19:05 凌（右）見董（左）忙於滑手機，貼心夾了雞肉餵董吃。

▲▼柯愛將再爆不倫。（圖／鏡週刊提供）

▲董在捷運中山國中站接到凌後，開車前往陽明山用餐。

凌婉真回應：我跟董德堉只是朋友
本刊致電董、凌2人，董未接電話，本刊再傳簡訊詢問是否與凌交往？婚姻狀況如何？至截稿前未獲回應。至於凌則表示，她與台北市政府、民眾黨的朋友交情都很好，跟董也只是朋友關係，對於私下幽會、陽明山吃飯、烏來泡湯一概否認。

更多鏡週刊報導
【柯愛將再爆不倫2】如熱戀情侶親密餵食　北農高官輕撫她的蜜桃臀調情
【柯愛將再爆不倫3】幽會烏來美人湯　董德堉、凌婉真飯店「蜜會」畫面曝光
【柯愛將再爆不倫4】苦等2小時險收紅單　他狂飆200公里送她回台中

ET快訊
金正恩死訊瘋傳！神隱第16天...發出賀電給南非總統
謝和弦強制送醫內幕「遭管委會逼走」　鄰揭真面目：是有禮好孩子
柯P愛將再爆不倫！已婚秘書吃雞撫臀泡湯　四天三夜全直擊
譚德塞自認WHO一月底超前警告：聽進建議的國家防疫都比較好
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」　活動僅快閃7天

為愛而生！和另一半吵架…「世界秒崩塌」星座Top4　雙魚爆哭停不下來

柯P愛將再爆不倫！已婚秘書吃雞撫臀泡湯　四天三夜全直擊

連兩天零確診！陳時中預測6月底趨緩　鋼鐵抗疫98天沒休假

今起飆破30度！　彭啟明曝今年第1號颱風「黃蜂」可能生成時間

ESPRIT傳撤台！新冠衝擊宣布重組　亞洲56店擬全關

麻布茶房宣布停業！20年東京味結束　網哀號：冰淇淋超好吃

淡水紅毛城曾有「僕役呼叫鈴」　一響就立刻要提供專屬服務

疫情衝擊「沒演出卻更忙」　藝術總監告白：謝謝前線防疫人員

快訊／台東連2震！規模4.3極淺層地震　距上次震央僅差200公尺

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

錢櫃起火點關鍵影片曝光　工頭進儲藏室「充電」...火光炸出

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」　活動僅快閃7天

為愛而生！和另一半吵架…「世界秒崩塌」星座Top4　雙魚爆哭停不下來

柯P愛將再爆不倫！已婚秘書吃雞撫臀泡湯　四天三夜全直擊

連兩天零確診！陳時中預測6月底趨緩　鋼鐵抗疫98天沒休假

今起飆破30度！　彭啟明曝今年第1號颱風「黃蜂」可能生成時間

ESPRIT傳撤台！新冠衝擊宣布重組　亞洲56店擬全關

麻布茶房宣布停業！20年東京味結束　網哀號：冰淇淋超好吃

淡水紅毛城曾有「僕役呼叫鈴」　一響就立刻要提供專屬服務

疫情衝擊「沒演出卻更忙」　藝術總監告白：謝謝前線防疫人員

快訊／台東連2震！規模4.3極淺層地震　距上次震央僅差200公尺

飯島愛為愛墮胎下海！投靠友人竟遭強暴　孤獨死7天飄臭味...真相曝光

《紐郵》：台灣是「中國管理的一州」防疫專制！　我駐紐約辦事處抗議

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」　活動僅快閃7天

中國公司快篩檢驗試劑組又傳品質不良　印度政府取消訂單

開丼牛排丼加購半價！21家餐飲品牌大串聯　憑打卡貼紙享優惠

怕影響客人抽菸關警報　資深消防員曝檢修真相「先通知你會關？」

男疑闖紅燈撞傷騎士釀3傷　三重體育館前逾10輛機車遭波及

妙齡女「生日變忌日」！林森錢櫃慶祝遇死劫　包廂濃煙燻到面目全非

竹科工程師錢櫃716包廂唱歌　他還原「躲715」嘆：若叫他，大家都可生還了

美醫療艦「安慰號」182名病患清零！　本周結束任務返航維吉尼亞

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

生活熱門新聞

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

麻布茶房宣布停業！20年回憶結束讓網哭了

今起飆破30度！今年第1號颱風「黃蜂」可能生成時間曝

鄉民納悶找嘸「周揚青爸」資料…網曝：查不到才可怕

承諾天天開記者會「陳時中98天沒休假」　率防疫五月天緊守台灣

清純妹求P圖！老司機「解鎖深海溝」

妻在家時間較長要多付水電！極端AA制結局慘

金正恩死訊滿天飛！他收求救簡訊

ESPRIT宣布重組　傳全面退出亞洲

同事告知結紮男「老婆懷孕」　結局神逆轉

消防員「濕毛巾掩口鼻是一種迷思」

全聯蛋糕哪款最推？常客笑曝關鍵指標

更多熱門

相關新聞

錢櫃5死惡火　關鍵照片曝光

錢櫃5死惡火　關鍵照片曝光

錢櫃KTV林森旗艦店26日上午的一場惡火，奪走了5條人命，消防局翌日的勘驗結果，更是直接點名灑水系統、廣播系統火警自動警報設備、排煙設備、室內消防栓等攸關消費者性命的五大安全設備都處於關閉狀態，就連平常應該保持關閉、避免濃煙竄入樓梯間，影響逃生的安全門，業者也為了上下樓層方便，保持開啟狀態。

鄰居曝謝和弦「強制送醫內幕」！

鄰居曝謝和弦「強制送醫內幕」！

綠蠵龜產卵！5/1 起中澳沙灘宵禁半年

綠蠵龜產卵！5/1 起中澳沙灘宵禁半年

高鳴晟看羅志祥《海派甜心》成品改變想法

高鳴晟看羅志祥《海派甜心》成品改變想法

何如芸「生兒失去輸卵管」切心離豪門

何如芸「生兒失去輸卵管」切心離豪門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

周揚青私密對話愛羅志祥被挖：不會再更新

忍住不上床就有300萬入袋！

即／北市4錢櫃安檢未過！晚間被勒令停業

金正恩若突然離世　退役少將：台灣會有麻煩

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

黃包包哽咽道歉閃亮亮家人！

美首名新冠肺炎死者「心臟破裂」

廣告小妹千字嗆鄧惠文：護航別這麼明顯！

《紐郵》稱台灣「專制」　駐紐辦事處回嗆

性侵犯塗屎拖審判　鞭刑24下照打

更多

最夯影音

更多
每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面