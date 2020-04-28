柯P愛將再爆不倫！已婚秘書吃雞撫臀泡湯　四天三夜全直擊

▲04/16 22:16 董德堉（右）與凌婉真（左）一起泡完湯後，笑著走出烏來的溫泉會館。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市長柯文哲的愛將張益贍與民眾黨立委參選人蔡宜芳上個月才驚爆不倫戀，本刊又接獲爆料，指柯P另一名愛將、台北農產公司董事長祕書董德堉，與台北市副市長蔡炳坤的祕書凌婉真過從甚密。

本刊連續多天直擊董、凌親密互動，包括到陽明山吃桶仔雞，上演女餵男、男拍女屁股戲碼，以及到烏來泡湯，甚至買了消夜進入台中某社區大樓。

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▲柯P男女愛將董德堉、凌婉真（圖）到陽明山某餐廳吃飯，期間凌起身去廁所。

▲董（右）與凌（左）擦肩而過時，拍了凌的屁股（箭頭處），雙方互動十分親密。





▲04/14 19:21 董（圖）拍完凌的屁股後，也前往廁所解放。



爆料指出，已婚的2人之前就常利用民眾黨活動在外過夜、約會，黨內同志還以為他們是情侶，張益贍事件爆發後，董、凌有好一陣子行事格外低調小心，但最近2人又頻頻幽會，也讓外界好奇雙方的婚姻關係是否出現變化？

▲凌婉真（右）是柯P愛將，曾獲柯（左）親自授獎。（翻攝台北市政府官網）





▲04/17 17:45 董德堉（圖）在台北市政府附近的咖啡廳打筆電，順便等凌下班。

知情人士告訴本刊，凌婉真是台中人，已婚的她，丈夫、小孩都在台中，因為在台北市政府工作的關係，平常自己一人在新北市新莊獨居；董德堉則是與老婆、小孩同住新北市，之前董、凌2人經常利用民眾黨的活動在外過夜、約會，引起黨內人士注意，不了解情況的人還以為2人是情侶。

▲04/14 19:01 董德堉（左）和凌婉真（右）看似老夫老妻，董吃飯時甚至邊講手機邊摳腳。

▲19:05 凌（右）見董（左）忙於滑手機，貼心夾了雞肉餵董吃。





▲董在捷運中山國中站接到凌後，開車前往陽明山用餐。

凌婉真回應：我跟董德堉只是朋友

本刊致電董、凌2人，董未接電話，本刊再傳簡訊詢問是否與凌交往？婚姻狀況如何？至截稿前未獲回應。至於凌則表示，她與台北市政府、民眾黨的朋友交情都很好，跟董也只是朋友關係，對於私下幽會、陽明山吃飯、烏來泡湯一概否認。

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