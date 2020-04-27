全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

▲ 全國分區技能競賽獲獎創新高，公東高工全獲4金4銀2銅6優勝4佳作。（圖／公東高工提供）

記者楊鈞典／台東報導

第50屆全國技能競賽南區初賽，各界技藝菁英與賽，高手雲集，台東縣公東高工拚出最佳成績，報名參賽10個職類、35位選手，勇奪4金牌、4銀牌、2銅牌、4優勝第4名、2優勝第5名、4佳作，共20獎牌數，前5名之16人晉級全國決賽，獲獎率與晉級決賽人數都創下歷年新高，其中石膏技術與乾牆系統(粉刷)職類囊括前3名。

公東高工此次參賽學生中最亮眼的「嬌」點是有6位女學生獲獎，其中有3位分別獲得金、銀牌獎項。公東獲獎項目有：金牌-油漆裝潢職類蔡育瑄、石膏技術與乾牆系統(粉刷)職類林暐宸、門窗木工職類蕭誼寧、門窗木工職類(北區)伍奕翰；銀牌-石膏技術與乾牆系統(粉刷)職類林冠廷、門窗木工職類鄭捷安、家具木工職類鍾佳婕、砌磚職類張育銘；銅牌-石膏技術與乾牆系統(粉刷)職類吳東陽、建築鋪面職類曾韋傑。

公東高工表示，所有選手和指導老師除平日課間訓練外，幾乎例假日都以學校工場為家，幾近全年無休的苦練，捨棄了許多的娛樂及休閒，在競賽場上所展現的專業與堅持，值得鼓勵與喝采。公東高工有16人可晉級晉級9月17日到9月21日的全國技能競賽決賽，並藉由四技二專技優甄審入學管道，獲得總分加權15%至40%優勢，增加進入台科大、北科大等頂尖國立科大的就讀機會，對學生升學進路及技能實務的發展都有幫助。

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