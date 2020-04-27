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全球唯一企業女壘台中開打　盧秀燕再度登上WBSC官網獲肯定

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▲全球唯一企業女壘台中開打，盧秀燕再度登上WBSC官網。（圖／中華民國壘球協會提供）

▲全球唯一企業女壘台中開打，盧秀燕再度登上WBSC官網。（圖／中華民國壘球協會提供）

記者鄧木卿／台中報導

繼台中舉行中華職棒開幕戰成了全球首發，引起國際矚目，市長盧秀燕也因此登上世界棒壘球總會（WBSC）官網，而全球第一個開打的企業女子壘球聯賽，2020台灣企業女壘（TPWSL）日前也在台中舉辦，此舉讓盧二度登上世界棒壘球總會官網，透過國際媒體城市行銷，也讓世界見證台中防疫的成果。

▲全球唯一企業女壘台中開打，盧秀燕再度登上WBSC官網。（圖／中華民國壘球協會提供）

「2020新力旺企業女子壘球聯賽」選在台中開打，再創國際紀錄，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場祝福賽事圓滿成功，李昱叡表示，盧市長上任後積極推動體育運動發展，每年舉辦多項賽事活動，以賽代訓提升壘球運動人才培育，促進發展交流，打造台中「酷運動、酷城市」，這次女壘賽，在運動上實踐性別平等和發展女性運動，尤其在疫情期間舉辦，深具意義。

▲全球唯一企業女壘台中開打，盧秀燕再度登上WBSC官網。（圖／中華民國壘球協會提供）

世界棒壘球總會（WBSC）官網提及盧秀燕市長的發言，「中華職棒在台中首發後帶動運動風潮，雖採閉門賽，但是網路轉播無國界，我們成功讓世界看到運動的價值，此次賽事也配合中央防疫政策，並在市府的支持下，再次讓台灣企業女子壘球聯賽在台中開賽，台中市防疫工作努力用心，讓女性運動能夠綻放光彩。」

李昱叡表示，全球各職業運動賽事都因新冠肺炎疫情而延期或停辦，台中成功舉辦中華職棒球賽與台灣企業女壘聯賽，足以證明防疫有成，並讓世界看見台中，面對疫情持續嚴峻，台中市的防疫工作準備到位，並輔導各個賽事主辦單位落實防疫措施與宣導，台中市一直以確保選手及工作人員的健康安全為優先考量。

2020新力旺企業女子壘球聯賽今年邁入第5屆，這次有5支隊伍，從例行賽、挑戰賽，一路激戰角逐冠軍，包括上屆冠軍新世紀黃蜂隊將尋求衛冕，新力旺旺獅隊及台北市隊力奪首度冠軍盃，凱撒勇士隊及福添福嘉南鷹隊則為重返榮耀努力，其中新力旺旺獅隊隸屬於新力旺控股集團可謂台中主場球隊。

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