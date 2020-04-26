全國最先「滿200元送20」6天發7萬張　盧秀燕商圈宣傳消費券：3餐全買了

▲▼盧秀燕利用消費券購買小吃。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

在中央還在規劃如何因應疫情衝擊的紓困計劃時，台中市政府早在4月20日起，在全市22個商圈就實施滿200元送20元消費券的刺激方案，市長盧秀燕前天去過東勢商圈，昨天又到一中商圈，利用消費券買了她的早午餐，並且保證逛街安全無虞，市府表示，全市店家6天內已發出7萬張消費券，預計創造至少5千萬元經濟效益。

台中市政府為了減緩疫情對經濟的衝擊，推出「紓困九箭」，其中「第三箭-商圈消費券」更是率全國之先，民眾在立案輔導的22個商圈消費滿200元，就可獲得20元消費券，從20日統計至25日，短短6天已發出超過7萬張，預計要發出30萬張、600萬元消費券，消費券使用期間至6月30日，將為商圈創造人流、刺激買氣。

盧秀燕24日走訪東勢商圈關心店家，採買了梨山茶、東香咖啡，獲贈消費券後，再買蘋果乾、新社香菇餅乾等；25日又前往最近備受恐慌的一中商圈，為店家們加油打氣，她把確診官兵走過的超商、廁所等地方，全走過一遍，以實際行動證明市府已全面消毒，店家也都自主清潔，逛街環境很安全。

▲▼盧秀燕開心逛一中商圈，鼓勵大家多出來逛街、消費，市府已多次全面消毒。

盧秀燕沿路和逛街民眾、店家打招呼，自掏腰包買了雞排、滷味、辣炒年糕、章魚小丸子和冷飲甘蔗青等，花了數百元，不但早午餐有了，連晚餐也一併準備好了，盧並藉此宣傳消費券，市府振興經濟的做法比中央還早，早在4月20日就已經推出消費券，希望民眾多多捧場，逛街環境很安全，大家可以放心回來消費。

經發局長張峯源說明，包含自由路商圈、一中商圈、大甲鎮瀾觀光商圈、新社商圈、精明一街商圈、東海藝術街商圈、東勢形象商圈、大隆路商圈、太平樹孝商圈、美術園道商圈、逢甲商圈、大里中興商圈、五金電料商圈、后里泰安商圈、大坑商圈、天津路服飾商圈、和平谷關商圈、昌平皮鞋商圈、電子街商圈、繼光街商圈、台中港舶來品商圈、豐原廟東復興商圈等22商圈都有推行消費券，預估會創造5千萬以上的經濟效益。

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