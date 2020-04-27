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韋禮安稱「寫滿90首歌約滿」走人…福茂唱片爆他年賺1731萬：僅50首算數

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▲5月hito大台柱韋禮安。（圖／記者林敬旻攝）

▲韋禮安2018年在臉書宣布約滿，與前東家福茂唱片鬧上法院。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

藝人韋禮安自2018年9月，在臉書宣告與前東家「福茂唱片」約滿、不續約，雙方鬧上法院，北院4月27日開庭，韋禮安主張已履約創作滿90首歌曲，但福茂唱片僅認定50首，並依訴訟費用、韋禮安解約後的收入求償100萬元。

韋禮安2007年大學時，在華視《快樂星期天》歌唱比賽奪冠後，與福茂唱片簽約，約定出滿8張專輯、90首歌曲，韋禮安於2018年7月自認履約完畢，發存證信函向唱片公司主張約滿，並於9月在臉書發文，引發熱議。

福茂唱片主張，韋禮安聲稱已創作95首歌曲，但像《好天氣》、《女孩》等歌曲，明明是同一首歌，卻只因在不同場合出現，就被他多次計入，認為他的計算方式不合理、雙方合作發行的歌曲僅50首，合約依然存續。

且當初考量韋禮安韋創作歌手，歌曲產量未必穩定，約定即使他在期限內沒創作出歌曲，也不會主張他違約，而是讓合約自動延長，但韋禮安不僅片面解約，還自行在外接案，福茂唱片認為，韋禮安先前在公司，曾1年就賺了1731萬，目前依他解約後在外接案所得、合約糾紛訴訟，向他求償100萬。

韋禮安律師認為，韋禮安創作出的歌曲，全憑福茂唱片決定要不要發行，且有部分歌曲並不是以專輯形式發行，福茂僅認定50首、又以此主張合約存續，對韋禮安並不公平，且依《民法》，韋禮安本來就能自行終止解約；本案將於6月15日續審。

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