噁男緊身裝闖台藝大騷擾33女大生　逼近露怪微笑喊「要當我老婆？」

▲台藝大表示，闖入校園的男子是警方列管的騷擾慣犯。（圖／台藝大提供）



記者許展溢／台北報導

國立台灣藝術大學文化創意產學園區日前傳出有不明男子闖入校園騷擾女大生。校方向《ETtoday新聞雲》證實確有此事，台藝大文創處在臉書不公開社團發出問卷調查，截至目前有33名女學生受害。

台藝大指出，這名男子身材微胖、常穿緊身T-shirt，身高約165至170公分。主要都是到二校區、文創園區，透過窗戶用言語騷擾女大生，比如會大喊「要當我老婆？」、「我愛你」等字眼，有時講完就馬上跑走，有時則會有肢體碰觸，嚇壞許多學生，更造成極大困擾。

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▲台藝大表示，得知後除通報校安系統，立即加強警衛巡邏。（圖／台藝大提供）



台藝大說明，事發後文創處在臉書社團以問卷方式調查，截至目前已收到33位女大生回覆提到，都遇過被騷擾情況。其中，已協助28位學生蒐證留存，另外，還有5位學生還在蒐集確認。

台藝大表示，得知後除通報校安系統，立即加強警衛巡邏，積極協助學生蒐證協助提告，4月19日有跟學生一起到大觀派出所提供相關事證，後續有訴訟，會有學校委任律師陪同學生處理。另外，該名男子是被警方列管的「騷擾慣犯」，轄區允諾會約談、告誡，並加強巡邏，目前校園也因疫情嚴格禁止非校內人士進入，同時廣設警語提醒，萬一該男子又進入校園就會直接送辦。

問卷也強調，雖然他並沒有造成身體上的危害，但已經造成精神上的困擾，這也是一種騷擾。希望大家可以用同理心看待這件事，自己沒有遇過或是覺得這件事沒什麼，但也不要去否定他人的實際感受。